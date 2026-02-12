Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Zelenskiy: Savaş yaza kadar bitebilir | Dış Haberler

        Zelenskiy: Savaş yaza kadar bitebilir

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın da istemesi durumunda savaşın bu yılın yaz dönemine kadar bitirilmesinin mümkün olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 07:01 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Savaş yaza kadar bitebilir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ukrayna medyasına göre Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde devam eden diplomasi çalışmaları hakkında başkent Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen son üçlü müzakereler hakkında Macron'u bilgilendirdiğini belirtti.

        AA'nın haberine göre Zelenskiy, Macron'a Rusya'ya baskı uygulama çağrısında bulunduğunu söylediğini dile getirerek, ayrıca 13-15 Şubat tarihlerinde yapılacak Münih Güvenlik Konferansı hakkında da konuştuklarını kaydetti.

        REKLAM

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, söz konusu konferansa katılıp katılmayacağı konusunda henüz net bir karar vermediğini bildirdi.

        Savaşın sona ermesi için ABD'nin Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Eğer sadece Ukrayna tarafı değil, saldırgan taraf (Rusya) da istekli olursa, yaz aylarına kadar savaşı sona erdirebiliriz."

        Zelenskiy, savaşın sona ermesinden önce ABD'nin Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlaması için gereken anlaşmanın yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu yüzden, bu anlaşmanın imzalanması şu anda tamamen ABD'ye bağlıdır." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlayabileceğini belirten Zelenskiy, "Bana göre Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i bir tür uzlaşmaya zorlayabilir." diye konuştu.

        "UKRAYNA'DA SEÇİMLER GÜVENLİK GARANTİLERİ ALINDIKTAN SONRA YAPILABİLİR"

        Zelenskiy konuşmasında, 24 Şubat'ta Ukrayna'da devlet başkanı seçimleri tarihinin açıklanacağına yönelik yabancı basında çıkan iddiaları da değerlendirdi.

        REKLAM

        Söz konusu iddialar hakkında kendisinin de basından bilgi aldığını kaydeden Zelenskiy, "Seçimlerden daha önce de defalarca bahsettim. Gerekli tüm güvenlik garantileri sağlandığında seçimleri düzenleyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, 24 Şubat 2026'da savaşın 4. yıl dönümü olacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "24 Şubat özel bir gün. Belirli seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir hedef veya uygun adımlar olsa bile, böyle bir tarihi siyaset tartışmak için kullanmanın tamamen aptalca bir fikir olacağına inanıyorum. Dolayısıyla, 24 Şubat'ta hiçbir seçim ilan edilemez."

        "PUTİN İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN MOSKOVA VEYA BELARUS'A GİDEMEYECEĞİM"

        Savaşın sona erdirilmesi için son dönemlerde Abu Dabi'de iki kez üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, yeni tur görüşmelerin haftaya ABD veya tekrar Abu Dabi'de yapılabileceğini belirterek, Rusya'nın bu konuda henüz net bir cevap vermediğini aktardı.

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova ve Belarus dışında Avrupa, ABD veya herhangi bir "tarafsız ülkede" bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Ülkemizi savunuyoruz ve Rusya bize saldırdı. Onlar saldırgan taraftır. Bu savaşta saldırgan olan bir ülkenin başkenti olan Moskova'ya Putin'le görüşmek için gidemem."

        Konuşmasında ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yönünde sürdürdükleri çalışmalara da değinen Zelenskiy, Ukrayna'nın 2027'de AB üyeliği için teknik olarak hazır olacağını söyledi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ile görüştü

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü

        #ukrayna rusya savaşı
        #Zelenskiy
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de