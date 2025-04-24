Zelenskiy, Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar nedeniyle Güney Afrika ziyaretini yarıda kesecek

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle başkent Kiev'de 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zelenskiy, ülke genelinde 80'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusların, balistik füzeler dahil farklı türden yaklaşık 70 füze ve 150 İHA ile saldırı yaptığını ifade eden Zelenskiy, "Maalesef çok fazla yıkım var. Binaların enkazının kaldırılması için kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugün resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, burada Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelerek barış yönünde sarf ettiği çabalar hakkında kendisine bilgi vereceğini belirtti.

Volodimir Zekenskiy açıklamasında, "Bu ziyaret programının bir kısmını iptal ediyorum ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra derhal Ukrayna'ya döneceğim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Güney Afrika'daki temasları sürdüreceğini söyledi.