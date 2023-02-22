Zelenskiy’den Berlusconi'nin Rusya yanlısı eleştirilerine yanıt: ‘Evi hiç bombalanmadı’

Övgü Pınar / Roma

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin dünkü Ukrayna ziyareti, iktidar ortağı Silvio Berlusconi’nin Rusya’nın argümanlarına destek verir sözlerinin gölgesinde geçti.

Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy, kendisini eleştiren İtalya’nın eski başbakanına yanıt olarak ‘’Berlusconi’nin evi hiç bombalanmadı’’ dedi.

Meloni uzun zamandır planlanan Ukrayna ziyaretini dün gerçekleştirdi ve Rusya’nın savaş suçları işlemekle suçlandığı Bucha ve Irpin kentleri ile başkent Kiev’e gitti.

Başbakan Meloni, gezisi birkaç hafta önce kesinleştiğinde, iktidar ortaklarından eski başbakan Silvio Berlusconi’nin itirazıyla karşılaştı.

Berlusconi, 12 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada ‘’Başbakan ben olsam asla Zelenskiy ile görüşmeye gitmezdim’’ dedi ve Ukrayna liderini "savaşın sebebi olmakla" suçladı.

Meloni ile Zelenskiy’nin dün Kiev’de düzenlediği ortak basın toplantısında bu sözler de hatırlatıldı.

Zelenskiy bu konudaki bir soruya yanıt verirken ‘’Sanırım Sayın Berlusconi’nin evi hiç bombalanmadı. Tanrı’ya şükür ki Rusya Federasyonu’ndan ortağı evine tank yollayıp akrabalarını ve yakınlarını yok etmedi’’ dedi.

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Zelenskiy’nin bu sözleri bugünkü İtalyan gazetelerinin birçoğunun manşetlerinde yer aldı. Bazı gazeteler Başbakan Meloni’nin, iktidar ortağı Berlusconi’nin çıkışı nedeniyle Ukrayna gezisinde utanç yaşadığını savundu.

La Stampa gazetesi manşetinden ‘’Zelenskiy’den Berlusconi’ye tokat’’ diye yazdı.

Il Domani gazetesi, ‘’Zelenskiy, müttefiki Berlusconi’ye saldırarak Meloni’nin ziyaretinde soğuk hava estirdi’’ başlığını kullandı.

Il Fatto Quotidiano da ‘’Zelenskiy Berlusconi’ye hakaret ederek Meloni’yi aşağıladı’’ manşetiyle çıktı. Berlusconi ailesinin gazetesi Il Giornale de manşetinden ‘’Zelenskiy hedef şaşırdı’’ ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şahsi dostluğu da bulunan Silvio Berlusconi, daha önce de Ukrayna konusunda Rusya yanlısı olarak yorumlanan açıklamalar yapmıştı.

Berlusconi geçen Eylül ayında da ‘’Putin’in tek istediği Zelenskiy’nin yerine doğru düzgün insanlardan oluşan bir hükümet kurmaktı’’ demişti.

‘Savaş uçağı verilmesi masada değil’

İtalya Başbakanı Meloni dünkü ziyaretinde, Ukrayna’ya savaş uçağı verileceği iddialarını yalanladı. İtalya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımlar kapsamında yeni pakette savaş uçaklarının da yer alabileceği bir süredir gündemdeydi.

Meloni dünkü basın toplantısında bu konudaki bir soruya yanıt verirken ‘’Mevcut durumda uçak tedariki masada değil. Bu gibi kararları, uluslararası ortaklarla birlikte almalıyız’’ dedi.

Öte yandan Meloni, ‘’Ortada bir saldıran taraf bir de saldırıya uğrayan taraf varsa, (saldırıya uğrayan tarafa) verilen tüm silahlar savunma amaçlıdır’’ diye de ekledi.

Dünkü basın toplantısında, İtalya’nın Ukrayna’ya yollayacağı 6. askeri destek paketinde hava savunma sistemlerinin de olacağı açıklandı. Meloni Zelenskiy’e hitaben, ‘’İtalya, Ukrayna’nın yanında, özgür dünya yanınızda, bizler size borçluyuz’’ dedi.