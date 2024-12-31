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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İşte ifadesi | Son dakika haberleri

        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!

        Antalya'nın Serik ilçesinde, kızı ile boşanma aşamasında olan damadı, 32 yaşındaki Emre Çetin'e ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açan 59 yaşındaki Bayram Vural, tutuklandı. Vural, ifadesinde olayın nedenini anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:15
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        Damadının eczanesine 'pompalı' ile ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
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        Antalya Serik'e bağlı Eminceler Mahallesi'nde, dün saat 08.30 sıralarında eczacı damadı Emre Çetin'e (32) ait iş yerine gelen Bayram Vural (59), yanındaki pompalı av tüfeğiyle ateş açtı.w

        DAMADI DEPOYA KAÇIP SIĞINDI

        DHA'daki habere göre bu sırada Emre Çetin, hızla depo kısmına sığınarak korunmaya çalıştı. 2 el ateş eden Bayram Vural, geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemede bulundu.

        KAYINPEDER EVİNDE YAKALANDI

        Eczanede ve raflardaki bazı ilaçlarda zarar oluştuğu belirlenirken, polis Gedik Mahallesi'ndeki evinde Bayram Vural’a gözaltına aldı. Olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirilen Bayram Vural, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

        Bayram Vural çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        "KIZIMI SÜREKLİ DARP EDİYORDU"

        Bayram Vural, ifadesinde, "Kızımı sürekli darp ediyordu. Boşanma sürecinde ise torunlarım kızımda kalıyor. Damat, sürekli kızımın çocukları dövdüğünü iddia edip, iftira atıyordu. Birkaç kez bu konuyla ilgili kendisiyle tartıştık. Dün de sabah iş yerine giderek, bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

        SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Bayram Vural'ın kamyonetle olay yerine gelmesi, tüfeği araçtan alıp, eczaneye yönelmesi ve ateş açtıktan sonra da aynı araçla uzaklaşması yer aldı.

        Bu sırada içeride oturan Emre Çetin'in yerinden kalkıp, depoya doğru gidişi, ardından açılan ateş sonucu raftaki ilaçların düşmesi de görüntülere yansıdı.

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