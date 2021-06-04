Zeliha Sunal: Dünyamızı korumak için el ele vermeliyiz

"Dünyamızı korumak için el ele vermeliyiz" 0:00 / 0:00

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"Küresel Isınma" şarkısının, başta gelecek nesillerimiz olan çocuklar olmak üzere tüm topluma ve insanlığa bir çağrı olduğunu ifade eden Zeliha Sunal, "Şarkı sözlerinde de dediğim gibi, kaynakları sonsuz sandık ve küresel ısınmayı biz insanlar yarattık. Şimdi dünyamızı korumak için el ele vermeliyiz, küresel ısınmaya karşı durabilecek olan da biz insanlarız" dedi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın çocuklarının geleceğini etkileyeceğini bilen 105 ebeveyn, şarkı ve video klip çalışmasına ekonomik destek sağlarken, Benjamin Button Kadınları sosyal inisiyatif grubu da projeye destek verdi.

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı'na destek veren Zeliha Sunal, dünyanın sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıyan Geri Dönüşüm konusunda, toplumsal farkındalığın artması ve Geri Dönüşüm kültürünün yaygınlaşması için gerçekleştirilen çalışmalara verdiği katkılarla ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Özel Ödülü almıştı.