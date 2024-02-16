Zendaya, Dune filminin galasında robot oldu!
Dune: Part Two filminin prömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı'nda yapıldı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya, Thierry Mugler imzalı vintage robotik kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı
Kırmızı halıların aranan yüzü Zendaya, 'moda ikonu' statüsünü bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı'nda gerçekleşen Dune: Part Two filminin galasında tüm bakışları üzerine topladı.
27 yaşındaki oyuncu, Leicester Meydanı'ndan Thierry Mugler imzalı vintage robotik kostümüyle geçti. Mugler'in 1995 Sonbahar-Kış couture koleksiyonundan gümüş renkli kıyafeti, krom detaylarla süslenmiş. Metalik kıyafetin çeşitli yerlerinde şeffaf detaylar yer alıyor.
Robotik kıyafet 1995 yılında ilk kez tanıtıldığında başlığa sahipti ve şeffaf siyah bir pelerinle kombinlenmişti. Zendaya, kıyafeti kendine özgü kılmak için zaten göz alıcı olan bu görünümü elmas bir kolyeyle süsledi.
Ancak Zendaya tüm gece aynı kıyafetle değildi...
Yaklaşık 10 dakika sonra siyah zarif bir elbise tercih etti.
İşte filmin galasından kareler...
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