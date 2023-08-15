Zengin bir ülke olarak tanınan Dubai'nin bilinmeyen kanalizasyon sorunu ve ilginç çözümleri

Zengin bir ülke olarak tanınan Dubai'nin bilinmeyen kanalizasyon sorunu ve ilginç çözümleri

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Dünyanın en yüksek binası olan 828 metrelik Burj Khalifa, 2010 yılında tamamlandığında dünyanın en yüksek restoranı ve gece kulübü de dâhil olmak üzere birçok rekor kırdı. 163 katlı devasa binada 24 bin pencere bulunuyor.

Bina her şeyiyle göz alıcı ancak yine de bir şey eksik: kanalizasyon sistemi! Burj Khalifa, şehrin atık su sistemine bağlı değil ve kanalizasyon sorunu için oldukça ilginç bir yola başvuruluyor.