        Zeray GYO ilk Bist işlem tarihi nedir, borsaya ne zaman açılacak? Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kişi başı kaç lot verdi?

        Zeray GYO ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

        Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu. Üç gün süren talep toplama sürecinin ardından 156 milyon 800 bin lot dağıtıldı ve kişi başına 226 lot düştü. Şimdi ise firma yatırımcıları, Zeray GYO'nun ne zaman borsaya açılacağını merak ediyor. İşte, Zeray GYO ilk Bist işlem tarihi ve halka arz sonuçları

        Giriş: 17.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:57
        1

        Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, üç gün boyunca talep topladı ve 156 milyon 800 bin lot dağıttı. Kişi başına 226 lot veren firmanın halka arzına ise 348 bin 179 kişi katıldı. Peki, Zeray GYO borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte, Zeray GYO Bist ilk işlem tarihi

        2

        ZERAY GYO İLK BIST İŞLEM TARİHİ NEDİR?

        Zeray GYO, 18 Aralık 2025 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

        3

        ZERAY GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Firmanın halka arz sonuçları açıklandı. Zeray GYO kişi başı 2.938 TL değerinde 226 lot verdi. Firmanın halka arzına 348 bin 179 kişi katıldı.

        4

        ZERAY GYO HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 13 TL olarak belirlendi.

        5

        FON NASIL KULLANILACAK?

        - Yüzde 20-30 yeni projelerin finansmanı

        - Yüzde 65-75 yüklenici firmalara hakediş ödemeleri

        - Yüzde 0-10 finansal borçların ödenmesi

        - Yüzde 0-5 işletme sermayesi.

        6

        ZERAY GYO HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş

        7

        ZERAY GYO HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 25.05

        Halka arz büyüklüğü: 2 milyar TL

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun

        Bist kodu: ZERGY

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
