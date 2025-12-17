Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, üç gün boyunca talep topladı ve 156 milyon 800 bin lot dağıttı. Kişi başına 226 lot veren firmanın halka arzına ise 348 bin 179 kişi katıldı. Peki, Zeray GYO borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte, Zeray GYO Bist ilk işlem tarihi