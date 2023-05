Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak işbirliğiyle, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından bu yıl üçüncü kez izleyicilerle buluşacak olan Uluslararası Distopya Film Festivali, 1 - 4 Haziran arasında AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek.

Festival, 'Onur Ödülü'nü bu yıl Zerrin Tekindor’a verecek. Sanat kariyerine Ankara Tiyatrosu’nda başlayan Zerrin Tekindor, tiyatronun yanı sıra, TV dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Sanat yaşamını pek çok ödülle taçlandıran Tekindor, oyunculuk kariyerine devam ederken Bilkent Üniversitesi resim bölümüne de devam etti. Zerrin Tekindor’a ödülü, 4 Haziran Pazar akşamı düzenlenecek özel gecede takdim edilecek.

Distopya türüne dikkat çekmek, ülke sinemamız içerisinde distopya film üretimini arttırmak, tür çeşitliliğini dengelemek ve çağı yakalayan yenilikçi filmlere fırsat eşitliği yaratmak amacıyla gerçekleştirilen festivalin 'Yükselen Değer Ödülü' ise bu yıl Avusturyalı Yönetmen Norbert Pfaffenbichler’in oldu. Pfaffenbichler de ödülünü 4 Haziran Pazar akşamı AKM Yeşilçam Sineması’ndaki gecede alacak. Wirehead, Santora, Traxdata, 36, Piano Phase filmleriyle tanınan yönetmen aynı zamanda küratör olarak da sanat çalışmalarını sürdürüyor.

Festivale bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleşti. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’na 218 film başvururken, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda da 1654 kısa film yarıştı. Ön jürinin değerlendirdiği filmler arasından 7 uzun metraj film ile 8 kısa metraj film festivalde yarışmaya hak kazandı.

Finale kalan Uluslararası Uzun Metraj Filmleri, Yönetmen Reis Çelik’in başkanlığındaki ana jüri üyeleri Oyuncu Vildan Atasever, Oyuncu Hatice Aslan, Görüntü Yönetmeni Barış Aygen ve Sinema Yazarı- Akademisyen Fırat Sayıcı değerlendirecek. Uluslararası Kısa Film Yarışma Ana Jüri’si ise; Jüri Başkanı Yönetmen Kıvanç Sezer, Oyuncu Selin Yeninci, Oyuncu Umut Karadağ, Müzisyen Saki Çimen ve Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşuyor.

Festival yönetimi tarafından belirlenen sektör profesyonellerinden oluşan ön jürinin yaptığı eleme sonucunda ödül için yarışacak Uluslararası Uzun Metraj Filmler; Be Right Back- Frauke Havemann, Dry Ground Burning- Joana Pimenta-Adirley Queiró, First Age – Alexandre David, Hayatımın Son 5 Günü - Hüseyin Uc-Mahmut Baldemir, Phi 1.618 - Theodore Ushev, Plan 75 – Chie Hayakawa, Vesper- Kristina Buozyte, Bruno Samper. Uluslararası Kısa Film Finalistleri ise; Agnus Dei – Sebastien Garner, Border - Khalifa Al Thani, Fraktal: Money Man – Zahid Çetinkaya, Ruined Wolrd: An AI Elegy in Four Parts - Zoran Poposki, Silent City – Katrina Romanova, Still Here – Guido Ekker, The God – Emir Eğricesu, Three Shadows – Alexandre Lança.

Festival Başkanlığı’nı Hatice Aşkın’ın yaptığı, Program Direktörü Kerem Akça ve Festival Koordinatörü Caner Ural ile Teknik Koordinatör Murat Subay yönetimindeki festival kapsamında sinema seyircisiyle de buluşacak Uluslararası Uzun Metraj Filmler; 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Senaryo', 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' dallarında yarışacak. Uluslararası Kısa Metraj Film yarışma bölümündeki filmler ise 'En İyi Film' ve 'Jüri Özel Ödülü' için jüri karşısına çıkacak.