Zeydan Karalar: Son iki yılda belediye gelirleri çok azaldı

Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Karalar'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Belediye başkanları kente hizmet etmek için seçildiler. Fakat hizmet edebilecekleri imkan ortadan kalkmış. Sadece CHP değil AK Parti ve MHP'li belediyeler için olağanüstü kötü şartlar. Son iki yılda belediye gelirleri çok azaldı. Ekonomide ufak tefek olumsuzluklar olunca yerel ve genel geliriniz de düşüyor. Sizin giderleriniz artıyor, gelirleriniz yüzde 30 oranında artıyor. Belediyenin tamamının ekonomik olarak hizmet edemeyecek bir durumu vardır. Makas açılıyor. Cumhurbaşkanımızın bizi davet etmesi çok isabetli olmuştur. Belediyeler açısından açısından isabetli olmuştur.

Türkiye bir rahatlamayı, huzura ermeyi gerginliğin ortadan kalkmasını bekliyordu. O amaca yönelik toplantı oldu. Bizim 8-10 tane Adana'yı uçuracak projelerimiz var. Hem devletin hem bizim. Metromuz var. İkinci ve üçüncü hattı olmayan. 'Efendim Adana bu yükü taşımıyor, Adanalı bu yükü Adana'dan almanızı bekliyor' dedik. Güneş Kuşak Projesi'nin bitirilmesi noktasında konuştuk. Bakanların tamamı oradaydı ve not aldılar. Bazı projelerin niçin ilerleyemediğini sordular. Biz de yerel yönetici olarak onları kolaylaştıracağımızı söyledik. Stadyumun bitmesi, Güneş Kuşak Projesi'nin bitmesi gerekiyor. Oradaki niyet ve davranış biçiminin bize faydalı olacağını gösteriyordu.

11 belediye başkanı arasında whatsapp grubu vardı, CHP'li belediyelerdi bunlar. Bu 30 büyük şehir belediye başkanı arasında oluşturulacak. Belki sayın Cumhurbaşkanımızın whatsapp grubunda olması çok istenmeyebilir ama Cumhurbaşkanı yardımcımız olabilir. AK Parti'nin de, CHP'nin de öbür partilerin de derdi hizmet. Biz birbirimize takoz koymak yerine yardımcı olmamız lazım. Bir televizyon bana 'Sayın Cumhurbaşkanımız mecliste çoğunluğunuz yok çalıştırmayacağım' ifadeleri kullanıyor ne dersiniz dedi. Ben de 'Cumhurbaşkanımız Adana'yı sever, bu seçim sathi mailinde kullanılmış laflardır' dedim.

Talep geldiğinde genel merkezimiz ve bizim tarafımızdan olumlu karşılandı. Sandalye olayı bir tesadüftü. Ben biraz sayın Cumhurbaşkanımıza yakındım, muhtemelen Adana'ya daha yakın bakacaktır. Bir müddet sonra bir ses geldi, baktım Ekrem düşer gibi oldular, arkadaşlar tuttular. Öyle kolay değil Ekrem Bey'in düşmesi. Bir kasıt olduğunu asla düşünmem. Benim öyle bir düşüncem yok. Sayın Cumhurbaşkanı bir espri yaptı, 'sandalye kırıldıysa parasını alacağız' dedi. Konuşmanın özeti bu. 60 kişinin olduğu yerde bir şey gizlenir mi?

Sayın Cumhurbaşkanımıza her gün o kadar çok şey gidiyor ki. Sanki belediye başkanları kasap gibi, herkesi kesip biçiyorlar. Cumhurbaşkanımız konuşuyor biz saygıyla dinliyoruz. Dedim ki, 'hiçbir siyasi parti mensubu, belediye başkanı isteyerek işten atmaz. Ya da çalışma arkadaşlarıyla yollarını ayırmaz. Asla kasıtlı, kötü niyetli bir iş olmaz. Bugün AK Parti belediyelerinden de alınanlar da var. Burada amaç asla devri sabık yaratmak değil. Ama halkın da bir önceki dönem ne olmuş onu bilme hakkı var. Bizim yönetim mantalitemizle bizden önceki yönetimin mantalitesi arasındaki farkı ortaya koymaya çalışırım.

İşçi azaltmayla ilgili yaklaşık 1100 kişi çıkardık. Bir kere her belediyede çok fazla elaman olduğunu kabul etmek lazım. Ben de bir belediyeden geldim. O fazla olan insanların ücretini rahat verebiliyorsanız bir sıkıntı yok. Ama üç maaşının içerideyse, en temel göreviniz o kente hizmet edemiyorsanız bir çare düşüneceksiniz. Bana öyle mesajlar geliyor ki, 'gece gündüz sana çalıştık, CHP'liyiz bizi işten attın'. En çok bağıran CHP, MHP ve İYİ Partiler.

Ortalama işçi giderimiz yüzde 62. Yüzde 68'le başlamışız, 62'ye düşürmüşüz. Ben Nisan 12'sinde devraldım. Açığımız 72 milyon. Gelir yetmemiş, borç atmaya devam etmiş. Borç 4 milyar 492 milyon oldu. Gelirimiz ayda yaklaşık 100 milyon. 4,5 kat borç var. Buna bir şey yapmanız mümkün değil, eliniz kolunuz bağlı. Bizim SGK'ya yazdığımız yazı var, 'Yüzde 30'u net geçemez' deniyor. Yüzde 30'a kadar çekeceğiz. Sanıyorum 1750 kişiydi o sayı. O sayının yarısından fazlası gitti. Bir miktar daha yollarımız ayrılacak. Biz işe gelip gitmeyen, huzuru bozan, emekliliği gelmiş olanlarla yollarımızı ayırıyoruz.

2,5 milyon insana hizmet etme mecburiyetimiz var. Şu anda 4 milyar 492 milyon borcumuz. Şu anda sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda yardım istedik. 'Hiçbir belediye çalışabilir durumda değil efendim' dedik. Adana 30 büyükşehir belediyesi arasında gelir gider bakımından en kötüsü. Açığı 18 milyona düşürdük ama hala bütçe borç üretmeye devam ediyor. Hedefimiz yeni yılda borç değil hizmet üretecek bir belediye.

Herkes kendi partisinin siyasetini yapacak. Kente zarar vermemek üzere tabii. Kentle ilgili bir olumlu iş olduğunda herkesin mutabakata varması lazım. Hepimiz Adana'nın lehine iş üretmek istiyorsak niye uzlaşamayalım ki. Biz çok yakında Adana'yla ilgili ortak kararlar alacağız dedim.

Şöyle söylemek lazım, o bir şov değil. Bende de yaklaşık 500 araç çekildi.Yaklaşık ayda 4 milyon lira araç kirası ve mazottan tasarruf ettik. Bunlar hani israf haramdır diyoruz ya dinimizde. Bunlar israf. Bu kadar fazla araç vatandaşın cebinden çıkıyor. O kentin gelişimini engelliyorsunuz. Adana gerçekten çok geri kalmış, işsiz bir kent. Oysa Adana zengin kaynaklarıyla, kültür, sanatı, tarihi dokusu, lezzet diyarıyla, güzel insanıyla en iyiyi hak ediyor.

İhalenin tamamını naklen veriyoruz. Her şey şeffaf, sarih ve açık. Öyle yapmazsanız hata yapma oranınız yüksek olur. Şimdi belediye başkanın her şeyi görme şansı yok. Hem ASKİ'de hem belediyede teftiş kurulu kurdum. Biz devri sabık yaratmak ve geçmişi kötülemek gibi bir niyetimiz asla yok! Kurultay'da çok bir şey olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısı bu seçim.

4-5-6 Ekim Lezzet Festivali olacak. Almanya, İsviçre, Belçika, Fransa, İtalya'yı davet edin diyoruz, lezzet görsünler. Siz de gelin yabancıları da getirin. Kebap baskın bir lezzettir ama Adana kebaptan ibaret değildir. Adana yüzlerce lezzeti barındıran bir yer.

Altın Koza simgeleşmiş bir festivaldir. En belirgin Altın Koza Festivali, Portakal Karnavalı, Aralık'ta yaptığımız Şalgam Festivali. Kültür, sanat ve sinemanın kenti Adana. Eskiden bir sinema filmi tutup tutmayacak diye Adana'ya gönderilirdi. Yazlık sinemada seyredilirdi, Adana'da tutarsa bütün Türkiye'de tutardı.

Tarımla ilgili bir şey söylemek istiyorum son olarak. Lezzet diyarı olan Adana'nın UNESCO yaratıcı kentler ağına dahil olmaması kabul edilemez. Hemen başvurduk. ilk başvurumuz kabul gördü. Adana o kadar yönlü bir kent ki. Lezzetle sadece kebap, dolma, içli köfte değil. Bir tarafta deniz ürünleri ve lezzetler. Dünyanın en önemli üç ovasından bir tanesi. İdeal bir kent güneşi ve toprağıyla. Biz pilot bölgeler kuracağız, organik tarım üreteceğiz. Bu sağlıklı ürünleri de kadın kooperatifleri aracılığı ile halka ulaştıracağız.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Habertürk’te katıldığı programın ardından Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile buluştu.