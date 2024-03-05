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        Haberler Magazin Zeynep Bastık'ın deprem korkusu: Ağlama krizine girdim - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık'ın deprem korkusu: Ağlama krizine girdim

        Zeynep Bastık, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 şehrimiz yıkıma uğradığı depremden sonra İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşmişti. Dün akşam saatlerinde Çanakkale'de meydana gelen depremi hisseden şarkıcı, ağlama krizine girdiğini ifade ederek; "Bu korku gerçekten saçma bir hâl aldı bende" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 09:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:25
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        Zeynep Bastık, ülkemizi yasa boğan 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 şehrimiz yıkıma uğradığı depremden sonra İzmir Urla'da kendisine mütevazi bir hayat kurmuştu.

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        Kısa bir süre önce konuyla ilgili konuşan ve İstanbul'daki evini kapatmadığını söyleyen Zeynep Bastık; "Depremden korkuyorum. Orası da deprem bölgesi. Depremden kaçış yok ama orası taş ev olduğu için daha güvenli. Aklıma geldikçe oraya gidiyorum. Buradaki evde de sıkıntı yok. Depremin gerginliği beni rahatsız ediyor. Doğanın içinde güzel yaşantım var orada. Bana iyi geliyor Urla. Keyif de alıyorum orada yaşamaktan" demişti.

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        "AĞLAMA KRİZİNE GİRDİM"

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün akşam saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, başta İstanbul olmak üzere Ege ve Marmara Bölgesi'nde çok sayıda ilde hissedildi. Zeynep Bastık, sarsıntının ardından ağlama krizine girdiğini söyledi.

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        "HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"

        Sosyal medya hesabından konuya ilişkin mesaj yayımlayan Zeynep Bastık; "Deprem oldu. Çoğu kişi hissetmemiş ama ben bayağı sallandım. Ağlamaktan krize girdim. Bu korku gerçekten saçma bir hâl aldı bende. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

        #Zeynep Bastık
        #Deprem
        #Çanakkale
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