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Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz hayatını kaybetti! Zeynep Gülmez kimdir?

Ünlü tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz trafik kazasında hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'in hayatı gündeme geldi. İşte,Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez'in biyografisi...

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  • Zeynep Gülmez kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

    Bir dönem Şafak Sezer ile başrolü paylaştığı Alemin Kıralı dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi hayatını kaybetti. Amasya'da tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarparken kazada; Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından " Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Zeynep Gülmez'in hayatı...
  • Zeynep Gülmez kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

    ZEYNEP GÜLMEZ'İN ESKİ EŞİ VEFAT ETTİ!

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
  • Zeynep Gülmez kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

    TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN ESKİ EŞİ ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?

    Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Zeynep Gülmez, 10 Temmuz 1974 yılında Bursa'da dünyaya gedi. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 ile 1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a yerleşti.
  • Zeynep Gülmez kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı?

    ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

    1999/2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000/2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004/2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007/2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema, televizyon ve reklam çalışması da yapmaktadır.

    Rol aldığı diziler: Maria ile Mustafa (Reyhan Özer, atv, Ntc Medya, 2020), Kocaman Ailem (Jale), Yalaza, Kınalı Kar (Zehra)

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