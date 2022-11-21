TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN ESKİ EŞİ ZEYNEP GÜLMEZ KİMDİR?

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Zeynep Gülmez, 10 Temmuz 1974 yılında Bursa'da dünyaya gedi. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 ile 1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a yerleşti.