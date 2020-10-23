Zeynep Koçak, 1983'te Ankara'da doğdu. Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı.

Kendisinin yazıp yönettiği Müdahale isimli kısa film birçok ünlü festivale katıldı ve ödül aldı. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir.

Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmlerde yer aldı. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Oğuzhan Koç ile birlikte en iyi film müziği ödülünü aldı.

Birçok reklam filmi yazıp oynadı. Beyaz Show'da Kelebeğin Mağdurları adlı skeçte oynadı. BKM Mutfak bünyesinde özel günlerde skeçler yazıp oynadı.

Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde en iyi dallarda ödül aldı. Aynı zamanda 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adaylığı gösterdi.