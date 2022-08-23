'Çok Güzel Hareketler Bunlar' setinde taşınıp aşk yaşamaya başlayan ikilinin nikah masasına oturması beklenirken, sürpriz bir şekilde ayrılık haberi geldi. Kısa bir süre sonra ise Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.