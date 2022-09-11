Zeynep Tokuş: Oyunculuktan kopmadım

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bir döneme damga vuran 'Deli Yürek' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşıp yıldızı parlayan ancak daha sonra sakin bir hayat sürmeyi tercih edip kariyerine yoga eğitmeni olarak devam eden Zeynep Tokuş, önceki gün Arnavutköy'de arkadaşı ile sohbet ederken görüntülendi.

Muhabirler ile sohbet eden Tokuş, "Bir süre İstanbul'da olacağım. 'Aşkın Kıyameti' adlı filmde yoga hocası olarak yer almıştım. 'Oyunculuktan koptum' diyemem ara ara beni mutlu edecek roller gelirse değerlendireceğim" diyerek oyunculuğa devam edeceğini söyledi.