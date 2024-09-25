Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Zeytin üreticilerine "hasat" uyarısı! | Son dakika haberleri

        Kilis'te üreticilere zeytin hasadında geç kalınmaması uyarısı!

        Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, üreticilere kaliteli zeytin ve zeytinyağı için kasım ayı sonuna kadar hasat yapması uyarısında bulundu. Şekeroğlu, ""Oylum Höyük'te 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeklerinin bulunmasıyla zeytinin ana vatanı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanan Kilis'te, şu anda yeşil zeytinler salamuralık olarak toplanıyor ve önümüzdeki günlerde erken hasat zeytinyağı için hasada başlanacak. Bu durumda üreticilerimizi uyarmamız gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytin üreticilerine "hasat" uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, son yıllarda tescilli Kilis zeytinyağında ve zeytincilikte çok ciddi adımlar atılmaya başlandığını söyledi.

        Zeytin ve zeytinyağı sezonu hazırlıklarının başladığını aktaran Şekeroğlu, Kilis'te yağlık zeytinden yüksek verim ve kalite elde edilmesi için erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yapılması gerektiğini kaydetti.

        ÜRETİCİLERE TAVSİYELER

        Zeytinyağı üretimi için hasadın normalde 15 Eylül'den sonra başladığını belirten Şekeroğlu, kentte hasadın aralık ayı sonuna kadar sürdüğünü ifade etti. Şekeroğlu, şu bilgileri verdi:

        "Oylum Höyük'te 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeklerinin bulunmasıyla zeytinin ana vatanı olduğu bilimsel olarak da kanıtlanan Kilis'te, zeytin hasat sezonu yaklaşıyor. Şu anda yeşil zeytinler salamuralık olarak toplanıyor ve önümüzdeki günlerde erken hasat zeytinyağı için hasada başlanacak.

        REKLAM

        ZEYTİNYAĞI KALİTESİNDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANACAK

        Bu durumda üreticilerimizi uyarmamız gerekiyor. Erken hasat zeytinyağı üretimi yapılırken özellikle zeytinin gelişmesine çok dikkat etmek gerekiyor. İklim şartlarına bağlı olarak da erken hasat zeytinyağı üretimi için bölgemizde en uygun tarihin 15 Ekim'den başlayıp, 15 Kasım'a kadar olduğunu bugüne kadar yaptığımız bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk.

        Bu anlamda üreticilerimiz çok daha erken dönemlerde zeytini hasat ettiklerinde daha düşük oranda zeytinyağı alacaklar ve bu zeytinyağı polifenolik maddeler bakımından zengin olsa da yağda odunsu bir aroma ortaya çıkaracak, bu durumda zeytinyağı kalitesinde ciddi sıkıntılar yaşanacak."

        BU YIL BEKLENTİ 10 BİN TON

        Dünyada tane zeytinden en fazla yağ elde edilen yerlerden birinin Kilis olduğuna işaret eden Şekeroğlu, bu yıl 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklendiğini kaydetti. Sıcaklıkların ilerleyen süreçte düşüşe geçmesinin zeytin rekoltesini olumsuz etkileyeceğine işaret eden Şekeroğlu, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

        "ÜRETİCİMİZİ UYARMAK İSTİYORUZ"

        "Kilis'te zeytinyağı üretimi için zeytin hasadı genelde kasım ve aralık aylarında yapılıyor. Hasadın çok geç yapılmaması konusunda üreticimizi uyarmak istiyoruz. Çünkü bilimsel çalışmalar ve çeşitli bilim insanları bu yıl kışın biraz daha etkili ve uzun geçeceğini belirtiyor. La Nina etkisiyle bu sene yağışların erken başlaması, kasım ve aralık ayında yoğun yağışların olması zeytin hasadını, kalitesini olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla üreticimize programlarını özellikle kasım ayı sonuna kadar yapmalarını öneriyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Kilis
        #zeytin ve zeytinyağı sezonu
        #hasat
        #kilis zeytin araştırma ve geliştirme derneği kizader
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?