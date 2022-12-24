Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Zeytin Yaprağı Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Zeytin Yaprağı Kurutmadan Kullanılır Mı?
ABONE OL

Zeytin yaprağı ne zaman, hangi mevsimde toplanır? Zeytin yaprağı kurutmadan kullanılır mı?

Zeytin yaprağı, tarih boyunca çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla geleneksel tıpta kullanılmıştır. Antik Yunan ve Mısır uygarlıklarında ise güzellik ve sağlık alanlarında kullanılan zeytin yaprağının, günümüzde de yavaş yavaş bilinirliği artmaya başlamıştır. Sağlığa pek çok faydası olduğu kanıtlanan zeytin yaprağı kalbi korur, yüksek tansiyonu düşürür. İşte antik çağların simgesi zeytin yaprağı hakkında bilinmeyenler…

Zeytin Yaprağı Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Zeytin Yaprağı Kurutmadan Kullanılır Mı?
HABERTURK.COM

Zeytin yaprağı, antik çağlarda geleneksel tıbbın en çok başvurduğu bitkilerden biriydi. Her derde deva zeytinyağının yaprağı da bir mucizeydi. Son zamanlarda uzmanların zeytin yaprağının sağlığa pek çok faydası olduğunu açıkladıktan sonra kullanımı da artmaya başladı. Zeytin yaprağını Japonya mide ve bağırsak rahatsızlıklarında, Yunanistan yüksek tansiyon tedavisinde, İtalya ise ateş düşürücü olarak halen kullanmaktadır. Zeytin yaprağı ne zaman ve nasıl kurutulur? Zeytin yaprağı kurutmadan kullanılır mı? Zeytin yaprağı hangi mevsimde toplanır? Zeytin yaprağı ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için derledik…

Zeytin Yaprağı Ne Zaman Toplanır?

Zeytin yaprağı, genellikle kasım-aralık aylarında toplanır. Bu, zeytin ağaçlarının meyve vermeyi tamamladığı ve yapraklarının tamamen yeşil olduğu bir dönemdir. Ancak, zeytin yaprağının toplanma zamanı bölgelere ve zeytin ağaçlarının yetiştirilme şekline göre değişebilir. Zeytin, Türkiye’de özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun olarak yetişmektedir. Buradaki püf nokta, zeytin yaprağının tamamen olgun ve sağlıklı olduğundan emin olmaktır.

Zeytin Yaprağı Nasıl Kurutulur?

Zeytin yaprağının kurutulması, uzun süre muhafaza edilebilmesi için gerekli bir işlemdir. Zeytin ağacında bulunan Oleuropein (Oleropin) ağacın kendini çeşitli hastalıklara karşı korumak için geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Oleropin keşfedilmiş en güçlü antioksidanlardan biridir. Bu madde savunma sistemimizi güçlendirir. Bu yüzden zeytin yaprağı kurutma işleminde Oleropin madde seviyesinin azalmaması için doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Kurutma işlemini evde kolaylıkla yapabilmenin birkaç yöntemi vardır.

Serme Yöntemiyle Kurutma

  • Öncelikli temiz ve sağlıklı zeytin ağacından yapraklar toplanır.
  • Yapraklar yıkanmalı, yumuşak bir bezle iyice kurulanmalıdır.
  • Silinen yapraklar, bir tepsiye yerleştirilir. Havadar bir yerde, güneş almayacak şekilde, serin bir ortamda en az bir hafta kurutulmalıdır.
  • Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra zeytin yapraklarını hava geçirmeyen, cam bir kavanozda saklayın. Bu şekilde zeytin yaprakları tazeliğini ve lezzetini koruyacaktır.

Asma Yöntemiyle Kurutma

  • Aynı şekilde temiz ve sağlıklı olduğunuz zeytin ağacından yapraklar toplanır.
  • Yapraklar yıkanır, süzülür ve kurulanır.
  • Zeytin yaprakları bir ipe dizilir
  • Direkt güneş almayan bir yerde 1 hafta kurutulmaya bırakılır.

Burada akıllara zeytin yaprağı kurutmadan kullanılır mı, sorusu geliyor. Uzmanlar zeytin yapraklarını kurutmadan kullanmayı önermiyorlar. Önemli bir uyarı direk güneş ışığına maruz kalan yaprakların içindeki yağlar buharlaşıp kaybolacaktır. Bu sebeple yarı gölge alanlarda kurutma işlemi yapılmalıdır.

Zeytin Yaprağı Hangi Mevsimde Toplanır?

Zeytin yaprağı, sonbaharın mevsiminin sonu kış mevsiminin başında toplanır. Burada önemli olan zeytin ağaçlarının ilaçlama zamanlarının geçmiş olmasıdır. Ayrıca yağmurların yağmasıyla da yapraklar yıkanıp temizlenir.

Zeytin Yaprağı Ne Zaman Kurutulur?

Zeytin yaprağı, Kasım-Aralık ayında kurutma için toplanır. Toplanan zeytin yaprakları için uygun koşullar sağlanınca kurutma işlemine geçilir. Önemli bir püf nokta, zeytin yapraklarını direkt güneş ışığını maruz bırakmadan ama aynı zamanda da aydınlık bir ortamda kurutmaktır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeşil Çam Kozalağı Ne Zaman Toplanır? Kozalak Hangi Ayda, Mevsimde Toplanır?
YAŞAM Yeşil çam kozalağı ne zaman toplanır?
Sarı Kantaron Çiçeği Ne Zaman Toplanır? Sarı Kantaron Çiçeği Hangi Ayda Toplanır?
YAŞAM Sarı kantaron çiçeği ne zaman toplanır?
Patates Ne Zaman Toplanır? Patates Hangi Ayda Ekilir ve Hangi Ayda Toplanır?
YAŞAM Patates ne zaman toplanır?
Muşmula Ne Zaman Toplanır? Döngel (Muşmula) Nasıl Olgunlaşır, Hangi Ayda Toplanır?
YAŞAM Muşmula ne zaman toplanır?
Kivi Ne Zaman Toplanır? Türkiye'de Kivi Hasadı Ne Zaman Olur?
YAŞAM Kivi ne zaman toplanır?
Kestane Ne Zaman Toplanır? Türkiye’de Kestane Hasadı Ne Zaman Yapılır?
YAŞAM Kestane ne zaman toplanır?
Fındık Ne Zaman Toplanır? Türkiye’de Fındık Hasatı Zamanı Ne Zaman?
YAŞAM Fındık ne zaman toplanır?
Dut Yaprağı Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Dut Yaprağı Nasıl Kurutulur?
YAŞAM Dut yaprağı ne zaman, hangi mevsimde toplanır?
On Numara sonuçları 23 Aralık 2022: Milli Piyango ekranı ile On Numara çekiliş sonuç sorgulama! Tıkla, öğren
YAŞAM On Numara'da şanslı numaralar...
Berat İsminin Anlamı Nedir? Berat İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Berat İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.