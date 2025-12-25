Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zeytinburnu - Bakırköy kaç kilometre? Zeytinburnu - Bakırköy arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Zeytinburnu - Bakırköy kaç kilometre? Zeytinburnu - Bakırköy arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul'un Avrupa Yakası'nda birbirine oldukça yakın konumlanan Zeytinburnu ve Bakırköy, gerek günlük ulaşım gerekse iş ve sosyal hayat açısından sıkça birlikte anılan iki ilçe olarak öne çıkıyor. Özellikle bu iki nokta arasında yolculuk yapmayı planlayanlar için mesafenin ne kadar olduğu, hangi güzergâhların tercih edilebileceği ve yolculuğun ortalama ne kadar süreceği merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Trafik yoğunluğu, ulaşım alternatifleri ve zamanlama gibi birçok faktör, bu kısa mesafeli yolculuğun deneyimini doğrudan etkileyebiliyor. İşte, Zeytinburnu - Bakırköy kaç kilometre? Zeytinburnu - Bakırköy arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir? sorularının yanıtları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinburnu - Bakırköy kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zeytinburnu’ndan Bakırköy’e gitmek isteyenlerin aklındaki ilk sorular genellikle mesafe ve süre etrafında şekilleniyor. İstanbul trafiğinin değişken yapısı, bu iki ilçe arasındaki yolculuğu planlarken küçük gibi görünen detayları bile önemli hale getiriyor. Günün saati, tercih edilen ulaşım yolu ve kullanılan araç türü; yolculuğun süresini ve konforunu belirleyen temel unsurlar arasında bulunuyor. Peki, Zeytinburnu - Bakırköy kaç kilometre? Zeytinburnu - Bakırköy arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        ZEYTİNBURNU NEREDE?

        Zeytinburnu, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan, kentin tarihsel ve lojistik açıdan en önemli ilçelerinden biridir. Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan ilçe; kuzeyde Bayrampaşa, batıda Güngören, doğuda Fatih ve güneyde Bakırköy ile komşudur. İstanbul’un sur içi bölgesine olan yakınlığı nedeniyle tarih boyunca hem yerleşim hem de ticaret açısından stratejik bir konumdadır.

        REKLAM

        BAKIRKÖY NEREDE?

        Bakırköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Marmara Denizi kıyısında konumlanan ve uzun yıllardır kentin sosyal, ticari ve kültürel merkezlerinden biri olarak öne çıkan bir ilçedir. Doğusunda Zeytinburnu, batısında Küçükçekmece, kuzeyinde Bahçelievler ile çevrilidir. Sahil hattı, marina alanları ve yeşil parklarıyla İstanbul’un en eski yerleşim bölgelerinden biri olma özelliğini taşır. Bakırköy; alışveriş merkezleri, hastaneleri, adliye binası, kültür-sanat mekanları ve sahil yürüyüş alanlarıyla hem gündüz hem de gece yaşayan bir ilçedir. Aynı zamanda İstanbul’un önemli ulaşım hatları üzerinde bulunur; Marmaray, metro, metrobüs ve deniz ulaşımı seçenekleri Bakırköy’ü şehir genelinde kolay erişilebilir bir merkez haline getirir.

        ZEYTİNBURNU - BAKIRKÖY NEVŞEHİR ARASI KAÇ KİLOMETRE?

        REKLAM

        Zeytinburnu ile Bakırköy arasındaki mesafe, İstanbul içi ulaşım kapsamında oldukça kısadır. İlçelerin merkez noktaları baz alındığında iki ilçe arasındaki mesafe yaklaşık 6–7 kilometre civarındadır. Bu mesafe, tercih edilen güzergâha ve trafik yoğunluğuna göre küçük farklılıklar gösterebilir.

        ZEYTİNBURNU - BAKIRKÖY NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Zeytinburnu ile Bakırköy arasındaki ulaşım süresi, kullanılan ulaşım aracına ve günün saatine bağlı olarak değişiklik gösterir. Özel araçla yapılan yolculuklarda, trafik yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde bu mesafe 10–15 dakika gibi kısa bir sürede kat edilebilir. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluklarda süre 25–35 dakikaya kadar uzayabilir. Toplu taşıma kullanıldığında süre, aktarma sayısına göre değişir. Marmaray veya metro bağlantılarıyla yapılan yolculuklar genellikle 20–30 dakika arasında tamamlanır. Otobüs ve minibüs hatlarında ise trafik koşulları belirleyici olur. Özellikle hafta içi mesai saatlerinde yolculuk süresinin uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

        ZEYTİNBURNU - BAKIRKÖY ULAŞIM SEÇENEKLERİ NELER?

        Zeytinburnu ile Bakırköy arasında ulaşım için İstanbul’un sunduğu birçok alternatif bulunmaktadır. Marmaray, iki ilçe arasındaki en hızlı ve düzenli toplu taşıma seçeneklerinden biridir. Kazlıçeşme ve Bakırköy istasyonları üzerinden yapılan yolculuklar, trafik etkisinden bağımsız olması nedeniyle sıkça tercih edilir. Bunun yanı sıra metro ve tramvay hatları da aktarmalı seçenekler sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi

        Osmanlı engereği (şeritli engerek) türünün dünyadaki yayılışının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğu belirlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Bozkurt, lisans öğrencisi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Nişanlı çift hayatını kaybetti
        Nişanlı çift hayatını kaybetti
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir