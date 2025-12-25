Zeytinburnu’ndan Bakırköy’e gitmek isteyenlerin aklındaki ilk sorular genellikle mesafe ve süre etrafında şekilleniyor. İstanbul trafiğinin değişken yapısı, bu iki ilçe arasındaki yolculuğu planlarken küçük gibi görünen detayları bile önemli hale getiriyor. Günün saati, tercih edilen ulaşım yolu ve kullanılan araç türü; yolculuğun süresini ve konforunu belirleyen temel unsurlar arasında bulunuyor. Peki, Zeytinburnu - Bakırköy kaç kilometre? Zeytinburnu - Bakırköy arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

ZEYTİNBURNU NEREDE?

Zeytinburnu, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan, kentin tarihsel ve lojistik açıdan en önemli ilçelerinden biridir. Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan ilçe; kuzeyde Bayrampaşa, batıda Güngören, doğuda Fatih ve güneyde Bakırköy ile komşudur. İstanbul’un sur içi bölgesine olan yakınlığı nedeniyle tarih boyunca hem yerleşim hem de ticaret açısından stratejik bir konumdadır.

BAKIRKÖY NEREDE?

Bakırköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Marmara Denizi kıyısında konumlanan ve uzun yıllardır kentin sosyal, ticari ve kültürel merkezlerinden biri olarak öne çıkan bir ilçedir. Doğusunda Zeytinburnu, batısında Küçükçekmece, kuzeyinde Bahçelievler ile çevrilidir. Sahil hattı, marina alanları ve yeşil parklarıyla İstanbul’un en eski yerleşim bölgelerinden biri olma özelliğini taşır. Bakırköy; alışveriş merkezleri, hastaneleri, adliye binası, kültür-sanat mekanları ve sahil yürüyüş alanlarıyla hem gündüz hem de gece yaşayan bir ilçedir. Aynı zamanda İstanbul’un önemli ulaşım hatları üzerinde bulunur; Marmaray, metro, metrobüs ve deniz ulaşımı seçenekleri Bakırköy’ü şehir genelinde kolay erişilebilir bir merkez haline getirir.

ZEYTİNBURNU - BAKIRKÖY NEVŞEHİR ARASI KAÇ KİLOMETRE? Zeytinburnu ile Bakırköy arasındaki mesafe, İstanbul içi ulaşım kapsamında oldukça kısadır. İlçelerin merkez noktaları baz alındığında iki ilçe arasındaki mesafe yaklaşık 6–7 kilometre civarındadır. Bu mesafe, tercih edilen güzergâha ve trafik yoğunluğuna göre küçük farklılıklar gösterebilir. ZEYTİNBURNU - BAKIRKÖY NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Zeytinburnu ile Bakırköy arasındaki ulaşım süresi, kullanılan ulaşım aracına ve günün saatine bağlı olarak değişiklik gösterir. Özel araçla yapılan yolculuklarda, trafik yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde bu mesafe 10–15 dakika gibi kısa bir sürede kat edilebilir. Ancak sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluklarda süre 25–35 dakikaya kadar uzayabilir. Toplu taşıma kullanıldığında süre, aktarma sayısına göre değişir. Marmaray veya metro bağlantılarıyla yapılan yolculuklar genellikle 20–30 dakika arasında tamamlanır. Otobüs ve minibüs hatlarında ise trafik koşulları belirleyici olur. Özellikle hafta içi mesai saatlerinde yolculuk süresinin uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.