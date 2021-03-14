Alerjiye yatkın bir cildi olduğunu belirten Emma Stone da bu özellikleri sayesinde banyosunda her zaman bir şişe zeytinyağı olduğunu söylüyor. Ünlü aktris "Pek çok ürüne alerjim var, bu yüzden gerçekten yalnızca tek bileşenli ürünler kullanabiliyorum. Cildime zeytinyağı uyguladığımda focaccia ekmeği gibi kokuyorum" diyor.