Zidane'nın oğlundan erken veda
Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane'nın oğlu Enzo Zidane, 29 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.
Real Madrid'in ve Fransız futbolunun Efsane isimlerinden Zinedine Zidane'nın oğlundan dikkat beklenmedik karar geldi.
As'ta yer alan habere göre; Fransız efsanenin oğlu Enzo Zidane, futbolu bıraktı.
Özel hayatına odaklanmak isteyen Zidane'nın oğlu Enzo, son olarak İspanya 3. lig ekiplerinden Fuenlabrada'da top koşturuyordu.
Real Madrid Altyapısında da forma giyen 29 yaşındaki isim, Deportivo Alaves, Almeria, Rodez, Aves gibi takımlarda top koşturdu.
Kariyeri boyunca 203 maça çıkan Enzo Zidane, 13 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.