Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zihin kontrolünün en sinsi hali: Gaslighting belirtileri ve başa çıkma yolları

        Zihin kontrolünün en sinsi hali: Gaslighting belirtileri ve başa çıkma yolları

        Giderek daha sık duyulan gaslighting, mağdurların "Sorun bende mi?" sorusuna saplanmasına neden olurken, psikologlar bu tehlikeli manipülasyonun erken fark edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaslighting belirtileri ve başa çıkma yolları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        “Deliriyor muyum?” sorusunu sorduran gaslighting, manipülasyonun en görünmez türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor; psikiyatristler mağdurların yaşadıklarını mutlaka güvenilir kişilerle paylaşmasını öneriyor.

        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Manipüle edildiğinizi gösteren 7 cümle!
        Manipüle edildiğinizi gösteren 7 cümle!

        GASLIGHTING NEDİR?

        Gaslighting, bir kişinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak karşısındaki bireyin gerçeklik algısını, düşüncelerini ve davranışlarını manipüle etmeyi amaçlayan sinsi bir psikolojik taciz türüdür. Hem duygusal bir istismar yöntemi hem de bir sosyal etki biçimi olarak kabul edilir. Manipülatör, mağdurun kendisinden ve yaşadıklarından şüphe etmesi için farklı stratejiler kullanarak kontrol sağlamaya çalışır.

        REKLAM

        Bu kavram ilk kez İngiliz yazar Patrick Hamilton’ın 1938 yılında yazdığı “Gas Light” adlı tiyatro oyununda ortaya çıkmıştır. Ardından 1940’ta İngiltere’de, 1944’te ise Amerika’da çekilen film uyarlamalarıyla geniş kitlelere ulaşmış ve toplumda büyük yankı uyandırmıştır. Hikâyede, eşinden gizli gaz lambasının ışığını gün geçtikçe azaltan bir adamın, kadının “delirdiğine” inanmasını sağlayacak şekilde gerçekliği çarpıtması anlatılır. Bu durum, kadının hafızasını ve akıl sağlığını sorgulamasına yol açar.

        GASLIGHTING’İN AMAÇLARI VE ETKİLERİ

        Gaslighting’in temel hedefi, mağduru kontrol etmek ve manipülatörün çıkarlarını korumaktır. Çoğunlukla yakın ilişkilerde görülen bu davranış biçimi, kişinin duygularını, zekâsını ve akıl sağlığını sorgulamasına neden olur. Mağdur zamanla özgüvenini kaybedebilir, kendini yetersiz, hatalı ve suçlu hissedebilir.

        Bazı bireyler bu yöntemi bilinçli olarak kullanırken, kimi kişiler ise geçmişteki travmaları veya güvensiz aile ortamlarında öğrendikleri baş etme mekanizmaları nedeniyle farkında olmadan bu davranışları sergileyebilir. Psikopatolojik açıdan bakıldığında, özellikle Narsistik Kişilik Bozukluğu veya Antisosyal Kişilik Bozukluğu gibi kişilik bozukluklarında gaslighting davranışının daha sık görüldüğü bilinmektedir.

        REKLAM

        GASLIGHTING'DE KULLANILAN YÖNTEMLER

        Gaslighting sürecinde manipulatif kişi mağdurun gerçeklik algısını bozmak için belirli davranış kalıpları kullanır. En yaygın gaslighting yöntemleri şunlardır:

        Yalan Söylemek: Mağdurun gerçeklik algısını sarsmak için açıkça yalan ifade etmek.

        Gerçekleri Çarpıtmak: Bilgileri manipülatif şekilde değiştirip farklı bir senaryo sunmak.

        İnkar Etmek: Yaşanmış olayları veya söylenmiş sözleri reddederek mağdurun hafızasını sorgulamasına neden olmak.

        Hafızayı Sorgulatmak: Mağdurun hatırladıklarından emin olamamasına yol açacak şüpheler yaratmak.

        Duyguları Geçersiz Kılmak: Mağdurun duygularını küçümsemek, abartılı ya da önemsiz göstermek.

        Sürekli Eleştiri: Kişinin özgüvenini yıpratacak şekilde devamlı eleştiride bulunmak.

        Akıl Sağlığını Sorgulamak: Mağdurun “delirdiğini” ima ederek kendinden şüphe etmesini sağlamak.

        Olayları Yanlış Aktarmak: Yaşananları olduğundan farklı yansıtarak kişinin hafızasına olan güvenini sarsmak.

        REKLAM

        Bu yöntemler tek tek ya da bir arada kullanılarak mağdurda sistematik bir gerçeklik bozulması oluşturur.

        GASLIGHTING BELİRTİLERİ

        Gaslighting’e maruz kalan kişiler genellikle düşüncelerinden ve duygularından emin olamamaya başlar. Psikologlar bu durumun zamanla kişinin karar verme becerilerini, ruh sağlığını ve öz değeri etkilediğini belirtir. Aşağıdaki belirtiler gaslighting’in güçlü göstergeleridir:

        - Karar vermede zorlanma

        - Hafızaya dair belirsizlik ve tereddüt

        - Duygusal dalgalanmalar

        - Özgüven kaybı

        - Manipülatör olmadan karar alamama hissi

        - Sosyal çevreden uzaklaşma

        Kişi kendine sıkça “Acaba sorun bende mi?”, “Deliriyor muyum?”, “Nerede hata yapıyorum?” gibi sorular soruyorsa bu durum gaslighting’e işaret edebilir.

        GASLIGHTING SONUÇLARI

        Gaslighting mağdurunda ortaya çıkabilecek başlıca sonuçlar şunlardır:

        REKLAM

        - Hatayı sürekli kendinde arama

        - Akıl sağlığından şüphe duyma

        - Ciddi özgüven kaybı

        - Sürekli özür dileme ihtiyacı

        - Sosyal hayattan ve yakın çevreden uzaklaşma

        - Gerçeklik algısının bozulması

        Bu etkiler uzun vadede kişinin psikolojik dayanıklılığını zayıflatabilir ve ilişkilerinde sağlıksız bağlar geliştirmesine neden olabilir.

        GASLIGHTING İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

        Gaslighting ile mücadelede en önemli adım, yaşanan manipülasyonların farkına varmaktır. Bu süreçte yapılabilecekler şunlardır:

        - Şüpheli durumları not almak veya ses kaydı ile belgelemek

        - Yaşananları güvendiğiniz kişilerle paylaşmak

        - Mümkünse manipülatörden fiziksel ve duygusal olarak uzaklaşmak

        - Uzaklaşmanın zor olduğu durumlarda profesyonel destek almak ve terapi sürecine başlamak

        Gaslighting çoğu zaman uzun bir süreçte geliştiği için, kişi yaşadıklarını bir başkasıyla paylaştığında durumun fark edilmesi kolaylaşır. Profesyonel bir uzmandan alınacak destek, bu süreçte kişinin kendi gerçekliğine yeniden güven kazanmasına yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        "Yeni başkan faiz kararlarında beni dinlemeli"
        "Yeni başkan faiz kararlarında beni dinlemeli"
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!
        5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Monaco'da dev zafer!
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları
        Trump'ın Epstein albümündeki fotoğrafları