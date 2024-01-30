Zihin oyunlarının gizli yüzü duygusal manipülasyon: Manipüle edildiğinizi gösteren 7 cümle
Duygusal manipülatörler, hedeflerine gerçek niyetlerini göstermeden önce tuzağa düşürmek için özel taktikler kullanırlar. Psikolog ve bilişsel davranış terapisti doktor Cali Estes, onların sevecen göründüklerini ve hayatınıza mükemmel bir insan girmiş gibi davrandıklarını belirtiyor. Peki, manipüle ediliyor olabilir misiniz? İşte, sizin için duygusal manipülatörlerin sıklıkla kullandığı 7 cümle...
Bazı bireyler, gerçek benliklerini ve amaçlarını gizlemek konusunda yeteneğe sahiptir ve bunların arasında kendi ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarını manipüle eden duygusal manipülasyon ustaları da vardır. İşte, mental sağlık üzerinde kötü etkiye sahip bu kişilerin, hedeflerine söylediği 7 cümle ve bu cümlelerin anlamlarına dair detaylar...
1. BUNU BENİM İÇİN YAPARAK ÖNEMSEDİĞİNİ GÖSTERİRSİN
Bu manipülatif ifadede, manipülasyon yapılacak kişinin manipülatore şefkat ve bağlılık göstermesi beklenir. Yani kişi, manipülatörün isteğine uymayı reddederse bir suçluluk duygusu yaşar. Hedefini, kendi isteklerini yerine getirmesi konusunda duygusal baskı yaparak istismar eder. Bu davranış, hedefin yapmak istemeyebileceği şeyleri zorla yaptırmaya yönlendirmek için kullanılan bir taktiktir.
2. BUNU YAPMAK İSTEDİĞİNDEN EMİN MİSİN?
Bu soru, hedefin zihnine şüphe ve belirsizlik yerleştirmek için stratejik olarak kullanılır. Manipülatör, bireyin kararlarını veya seçimlerini sorgulatarak onun özgüvenini ve özerkliğini baltalamayı amaçlar. Bir tereddüt atmosferi yaratarak hedeflerini, kendi etki ve önerilerine karşı daha duyarlı hale getirirler.
Zamanla bu taktik, hedefin manipülatörün kararına daha fazla güvenmesine ve herhangi bir karar vermeden önce onun onayını almasına yol açabilir. Böylece manipülatörün, hedefin hayatı üzerindeki kontrolünü artabilir.
3. MANTIKSIZ DAVRANIYORSUN
Manipülatör bu taktikle, bireyin kendine olan güvenini ve kendi kararlarına güvenme yeteneğini zayıflatmayı amaçlar. Manipülatör, hedefin duygularını mantıksız olarak etiketleyerek deneyimlerini geçersiz kılmaya ve kendilerinden şüphe etmelerine neden olmaya çalışır. Sonuç olarak kişi, kendi duygularını sorgulamaya başlayabilir ve sonunda manipülatörün bakış açısına daha fazla güvenebilir.
Bu, manipülatörün durumu kendi lehine yönlendirmesine ve ilişkide üstünlük sağlamasına olanak tanır. Zamanla hedef, manipülatörün etkisine karşı daha savunmasız ve itaatkar hissedebilir, bu da ilişkide güç dengesizliğine yol açabilir.
4. BUNU HİÇ SÖYLEMEDİM
Bu taktik, hedefin anılarını veya deneyimlerini inkar etmeyi içerir. Duygusal manipülasyon ustası, kendi sözleri veya eylemleriyle yüzleştiğinde, iddia edilen şeyleri söylediğini veya yaptığını, yapsalar bile kesinlikle reddeder. Manipülatör; hedefinin, algısını ve akıl sağlığını sorgulamasını sağlar.
Sonuç olarak, manipülatör incitici davranışlarının sorumluluğunu üstlenmekten kaçınabilir ve zamanla hedef, kendisinden şüphe etmeye başlayabilir ve manipülatörün ilişkideki kontrolünü daha da derinleştirebilir.
5. HERKESTEN ÇOK SENİN ANLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM
Hedef düşüncesine katılmadığında manipülator bu davranışı beklenmedik bulur çünkü aralarında özel bir bağ olduğunu düşünür. Bu durum, hedefi savunmaya sokar ve algılanan özel ilişkiyi sürdürmek için kendi duygularına karşı çıkma olasılığını artırır.
Bu taktik, hedefin duygusal kırılganlığından yararlanır ve manipülatörün, destek kazanmak için hedefin bağ duygusunu ona karşı kullanır, yani sadakat duygusunu manipüle ettiği için hedef üzerinde daha fazla duygusal bağımlılığa ve ilişkide daha fazla kontrole yol açabilir.
6. BU HEP BENİM BAŞIMA GELİYOR
Manipülatör bu açıklamasıyla, kendisini koşulların veya diğer insanların eylemlerinin kurbanı olarak tasvir eder. Hedefte sempati ve empati uyandırmaya çalışır, böylece manipülatörün sözde talihsizliğinden kendisini sorumlu hisseder. Burada ima edilen mesaj, hedefin manipülatöre yardım etmek için devreye girmesi gerektiğidir çünkü manipülatör sürekli zorluklarla karşı karşıyadır.
Zamanla manipülatör, hedefin desteğine güvenme ve karşılığında hiçbir şey sunmama şeklinde bir model geliştirebilir. Böylece ilişkide dengesiz ve sağlıksız bir dinamik kurulur.
7. SIRLARINI BANA SÖYLERSEN BEN DE SANA SÖYLERİM
Manipülatör, kişisel bilgilerin paylaşılmasının bir güven ve sadakat testi olduğunu ima ediyor. Bu taktik, hedefin güvenilir ve ilgili olarak algılanma arzusunu istismar ederek, kendilerini rahatsız olsalar bile kişisel ayrıntılarını açıklamaya mecbur hissetmelerini sağlar. Manipülatör, daha sonra bu bilgiyi hedef üzerinde güç kazanmak için kendi avantajına olacak şekilde kullanmak ister.
Kaynak: Mystical Raven