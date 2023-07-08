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        Zihinsel engelli Gülseli'yi SAR ekipleri buldu

        Malatya'nın Yazıhan ilçesi Balaban Mahallesi'ndeki evinde ayrılarak kaybolan 30 yaşındaki zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu SAR ekipleri tarafından bir çukurda bulundu. Olay yerine çağrılan ambulanla yapılacak lk müdahalenin ardından Gülseli Hastaneye götürülecek. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 16:51
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr
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        Malatya Yazıhan ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde dün kaybolan 30 yaşındaki zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu’ndan haber geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Jandarma ekiplerinden sonra Gülseli’yi arama çalışmalarına katılan SAR ekipleri, Gülseli’yi az önce bir çukurda baygın buldu.

        İLK MÜDAHELE YAPILDI

        Çukura düştüğü tespit edilen Gülseli, SAR ekipleri tarafından müdahale edilerek çıkarıldı. Hemen ambulans çağrıldı. Aç susuz kaldığı için baygınlık geçiren Gülseli’nin gözlerini açtığını tepki verdiği belirtildi. Olay yerine çağrılan ambulans, Gülseli’yi tedavi için hastaneye götürecek.

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        DÜN KAYBOLMUŞTU

        Dün evden çıktıktan sonra ulaşılamayan Günseli’nin babası Aziz Mengüşoğlu, hemen Jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunmuştu. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda Günseli’nin izini bulamadı. Aramaya gelen SAR ekipleri Günseli’ye az önce ulaştı.

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