        Haberler Gündem Güncel "Zimem" dijitale taşındı: 2 milyonluk borç kapandı | Son dakika haberleri

        Çilimli'de "Zimem Defteri"ni dijitale taşıdı: 2 milyon TL'lik borç kapandı

        Düzce'nin Çilimli Kaymakamlığı öncülüğünde, Çilimli Belediyesi iş birliğiyle Osmanlı'dan günümüze uzanan yardımlaşma geleneği olan "Zimem Defteri", dijital ortama taşındı. Hayırseverlerin yardımı ile 2 milyon 40 bin TL'lik borç, 20 günde kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:23
        "Zimem" dijitale taşındı: 2 milyonluk borç kapandı
        Osmanlı'dan günümüze uzanan ve yardımlaşmanın en iyi örneklerinden biri olan Zimem Defteri, Çilimli Kaymakamlığı ve Çilimli Belediyesi tarafından dijital ortama taşındı.

        İlçede resmi kurumlar tarafından tespiti yapılan ihtiyaç sahipleri tek tek kayıt altına ve uygulamanın tanıtımı yapıldı. Uygulamanın duyurulmasıyla birlikte 20 günde belirlenen 2 milyon 40 bin TL'lik borç hayırseverler tarafından kapatıldı.

        Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, esnafın iyilik hareketine yüzde 40 destek sağladığını belirterek, şunları söyledi: "Zimem Defteri Dijital Sosyal Destek Projemiz kapsamında ilçemizde tespit edilen yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki veresiye borcu, Ramazan ayının daha ikinci haftası dolmadan hayırseverlerin büyük desteğiyle tamamen kapatılmıştır.

        Bu anlamlı dayanışmaya katkı sunarak ihtiyaç sahibi ailelerimize nefes olan tüm hayırseverlerimize, borçlarda yüzde 40 indirim sağlayarak iyilik hareketine güç veren kıymetli esnafımıza ve süreci titizlikle yürüten çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

        Çilimli'mizde ortaya çıkan bu gönül birliği, milletimizin yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biri olmuştur. Platformumuz yalnızca zimem borçlarının kapatılmasıyla sınırlı değildir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız çevrimiçi başvuru yaparak sisteme dâhil olabilmekte; gerekli incelemelerin ardından destek kapsamına alınmaktadır.

        Yıl boyunca; gıda, medikal destek, yetim ve öksüz yardımları, bayram, eğitim, kira ve evlilik destekleri başta olmak üzere farklı kategorilerde yardımlar sürdürülecektir. Vatandaşlarımız güvenli ve şeffaf bir sistem üzerinden destek sağlayabilecek, yardımlar doğrudan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Birlikte başardık, birlikte büyütmeye devam edeceğiz."

