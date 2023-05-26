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Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

Cristiano Ronaldo'yu astronomik bir bedelle kadrosuna katan Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, yeni teknik direktör arayışında rotayı Zinedine Zidane'a çevirdi. Fransız antrenöre 2 yıl için astronomik bir ücret teklif edildi

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  • Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

    Real Madrid'den ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmayan Zinedine Zidane için Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi.
  • Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

    Zidane ise 2021'den beri bir kulübü yönetmedi, ancak son zamanlarda geri dönmeye hazır olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.
  • Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

    Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Nassr yöneticileri, tecrübeli teknik direktör ile görüştü ve Fransız çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme için 150 milyon Euro önerdi.
  • Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

    Cristiano Ronaldo transferiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Suudi ekibi, yeni sezon için de A kalite bir teknik adamla yola devam etmek istiyor.
  • Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

    Fransa Milli Takımı'nı yada Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birini çalıştırmak istediği bilinen 50 yaşındaki teknik adam, bu astronomik teklife olumsuz yanıt verdi.
  • Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

    Zinedine Zidane'ın, Al Nassr tarafından kendisine sunulan teklifi reddetmesindeki en büyük sebebin, 5 büyük ligde kariyerine devam etmek istemesi olarak belirtildi. 
  • Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

    Ayrıca haberde, Zidane'ın Avrupa'dan teklif alacağı konusunda kendisine güvendiğine yer verildi.
  • Zinedine Zidane'a, Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

    Zinedine Zidane'ın, Dünya Kupası sonrası Fransa milli takımını yönetmeye sıcak baktığı iddia edilmişti ancak Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps ile devam etti.

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