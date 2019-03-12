Zinedine Zidane yeniden Real Madrid'in teknik direktörü oldu

Reuters Zinedine Zidane, "Eve döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

İspanya La Liga'nın üçüncü sırasındaki Real Madrid, takımdan 10 ay önce ayrılan Zinedine Zidane'ı yeniden teknik direktörlüğe getirdi.

Zidane, yeni görevi için düzenlenen resmi törende "Eve döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Fransız teknik direktör, beş ay takımı yönetip görevine son verilen Santiago Solari'nin yerini aldı.

Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu 46 yaşındaki Zidane, takıma üç defa üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazandırıp geçen yıl Mayıs ayında Real Madrid'den ayrılmıştı.

Zidane, 2022'ye kadar takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenmeyi kabul etti.

Real, La Liga'da lider takım Barcelona'nın 12 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez, Zidane'ın dönüşüyle ilgili "Dünyanın en iki teknik direktörü kulübe yeniden katıldı. Kaderimiz yeniden buluştu" dedi.

Takım eski teknik direktör Solari'yle son maçına Pazar günü Real Valladolid karşısında çıktı ve maç 4-1 Real'in üstünlüğüyle sona erdi.

Ama takımın Hollanda ekibi Ajax'a karşı 4-1 mağlup olup Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi yönetim için bardağı taşıran son damla oldu.

Teknik direktörlüğe resmi olarak Pazartesi günü getirilen Zidane, "Kulübü ait olduğu yere taşımak istiyorum. Madrid'de yaşıyor kendi işlerime bakıyordum. Ama enerjimi yeniden doldurdum. Bu büyük kulüpte teknik direktörlük yapmaya hazırım" dedi.

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