Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2026 Ocak: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, değişti mi?
Emekli maaşları 2026 Ocak zammı ile artış yaşadı. 6 aylık enflasyona göre yılın ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 12,19 oldu. En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi. Gözler ise bankaların promosyon ödemelerine çevrildi. Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı 2026 Ocak ayı itibarıyla maaşlarını taşımayı düşünen emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 Ocak ayında Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, değişti mi, şartları neler? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı ve başvuru şartları...
Emekli maaşları 2026 Ocak ayı itibarıyla artış yaşadı. Ocak-Haziran dönemi için emeklilere yüzde 12,19 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı da 20 bin TL oldu. Ocak zammı sonrası bazı bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Gözler ise kamu bankalarına çevrildi. Maaş ödemelerini Ziraat Bankası’na taşımayı düşünen emekliler ‘’Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, değişti mi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı ve şartları...
OCAK 2026 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI DEĞİŞTİ Mİ?
2026 Ocak zammı sonrası Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı değişmedi.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
OCAK 2026 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, DEĞİŞTİ Mİ?
Ziraat Bankası;
0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi
aracılığı ile yapılabilmektedir.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME DETAYLARI
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Ziraat Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.