Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2026: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?
Ocak ayında Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi. SGK kapsamında maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere özel promosyon ödemesi sunulmaya devam ediyor. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?
Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası merak ediliyor. Bazı bankalar promosyonun yanı sıra ek fırsatlar, kredi avantajları ve kart ayrıcalıkları sunuyor. İşte, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ile ilgili bilgiler
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası;
0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
OCAK 2026 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI
Ocak 2026 zammı sonrası Ziraat Bankası emekli promosyon tutarında değişiklik yapılmadı. SGK kapsamında maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunulmaya devam ediyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM'ler,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi
aracılığı ile yapılabilmektedir.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.