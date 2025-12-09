Habertürk
Habertürk
        Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?

        Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?

        Aralık ayında emekli promosyon kampanyanları devam ediyor. SSK Bağkur emeklisi Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerini araştırıyor. Bazı bankalar promosyanın yanı sıra ek fırsatlar, kredi avantajları ve kart ayrıcalıkları sunuyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar ve nasıl alınır?

        Giriş: 09.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.12.2025 - 12:18
        1

        Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi belli oldu. Maaşını 3 yıl süre ile Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emeklilere belli miktarda promosyon fırsatı sunuluyor. İşte, 2025 Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ile ilgili detaylar

        2

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

        Şubeler,

        İnternet Şubesi,

        Ziraat Mobil,

        ATM'ler,

        SMS

        Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        3

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

        0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

        4

        ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

        Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

