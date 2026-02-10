Ziraat bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat bankası emekli promosyonu nasıl ve nereden alınır?
Ziraat bankası emekli promosyonu güncellendi. Ziraat Bankası, emekli maaşının miktarına göre kademeli bir ödeme planı uyguluyor. Peki Ziraat bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat bankası emekli promosyonu nasıl ve nereden alınır?
Emekli promosyon kapsamında Ziraat Bankası emekli promosyon miktarı merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli maaşları da güncellendi. Peki Ziraat bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapmakta.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası emekli promosyonuna yönelik başvurular şubeler, internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS ve müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmakta.