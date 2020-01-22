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Ziraat Bankası'dan kredi çekmek isteyenler "Ziraat Bankası kredi hesaplama 2020" nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Faiz oranlarının düşmesiyle beraber ihtiyaç, konut ve araç kredilerine talep artmaya başladı. Devlet bankaları arasında olan Ziraat Bankası kredi faiz oranlarına bakacak olursak; ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,12, konut kredisi faiz oranı %0,99, taşıt kredisi faiz oranı %1,02 olarak kredi vermektedir. (22 Ocak 2020'den itibaren geçerli olan)

Ziraat Bankası sitesinde yer alan "Hesaplama Araçları" butonuna tıklayarak, istediğiniz kredi türünü seçerek kredi hesaplaması yapalabilirsiniz. Aşağıda yer alan linkten hesaplama aracına ulaşabilirsiniz.

KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu adımdan sonra aşağıdaki yönergeleri uygulayarak Ziraat Bankası kredi hesaplama yapabileceksiniz.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Tüketici Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI ARAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Taşıt Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.