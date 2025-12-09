Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME TUTARI: SSK- Bağkur 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?

        Ziraat Bankası promosyon ödeme tutarı: SSK- Bağkur 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?

        Aralık ayında emekli promosyon kampanyanları devam ediyor. SSK Bağkur emeklisi Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerini araştırıyor. Bazı bankalar promosyanın yanı sıra ek fırsatlar, kredi avantajları ve kart ayrıcalıkları sunuyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar ve nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 12.12.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi belli oldu. Maaşını 3 yıl süre ile Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emeklilere belli miktarda promosyon fırsatı sunuluyor. İşte, 2025 Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ile ilgili detaylar

        2

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

        Şubeler,

        İnternet Şubesi,

        Ziraat Mobil,

        ATM'ler,

        SMS

        Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        3

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

        0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

        4

        ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

        Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Zelenskiy'den referandum çağrısı