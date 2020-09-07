Ziraat Bankası’nın mesai saatleri müşterileri tarafından merakla araştırılıyor. Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor? ve Ziraat Bankası saat kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtlarını hazırladık.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri Nedir?

Ziraat Bankası hafta içi her gün sabah 09:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Ziraat Bankası Çalışma Saatleri Nedir?

Ziraat Bankası Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerini hafta içi her gün 12:00 ile 17:00 saatleri olarak değiştirmiş ancak yeni normale geçişle birlikte yine normal çalışma saatlerine dönüş yapmıştır.

Ziraat Bankası Öğle Saati Açık mı?

Ziraat Bankası öğlen 12:30 ile 13:00 saatleri arasında öğlen personelin yemek ihtiyacını karşılayabilmesinden dolayı öğlen arası verse de merkezi ve yoğun şubelerde bu işlem nöbetleşe gerçekleştiğinden dolayı kapanmadan hizmet vermeye devam etmektedir.

Ziraat Bankası Hafta Sonu Açık mı?

Ziraat Bankası hafta sonu yani cumartesi ve Pazar günü kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

Ziraat Bankası Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Ziraat Bankası dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

Ziraat Bankası İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi

Sorumlu Kişi: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Üst Yönetim Kurulu

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Adresi: Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı, No:8 06050 Altındağ / ANKARA ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Telefonu: (0 312) 584 20 00

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Faks Numarası: (0 312) 424 08 79

Ziraat Bankası Çağrı Merkezi Numarası: 0850 258 00 00

İnternet Adresi: https://www.ziraatbank.com.tr