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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında birbirinde zorlu müsabakalar oynanırken, 4. tur kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. ZTK 3. tur maçları, 20 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla son bulacak. 3. tur maçlarının sona ermesinin arından gözler, 4. tur kura çekimine çevrilecek. İşte merak edilen soruların yanıtı...

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  • Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 20 Ekim maçları ile devam ediyor. Maçların sona ermesinin ardından 4. tura yükselen takımlar kura çekimine katılacak. Kura çekimin ne zaman ve hangi kanalda yapılacağı taraftarların gündeminden düşmüyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ZTK 3. tur maçları ve maç sonuçları...
  • Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, 21 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi Riva'da yapılacak.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

     

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları

    ZTK FİKSTÜRÜ VE 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI 

    18 Ekim 2022 || 13:00 KASIMPAŞA 1-1 YENİ MERSİN İDMANYURDU

     

    18 Ekim 2022 || 13:30 SERİK BELEDİYESPOR 2-1 BATMAN PETROL SPOR

     

    18 Ekim 2022 || 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1-1 AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR

     

    18 Ekim 2022 || 14:00 ANKARASPOR 1-1 PAZARSPOR

     

    18 Ekim 2022 || 14:00 ALTAY 1-1 EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ

     

    18 Ekim 2022 || 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR 3-0 BOYABAT 1868 SPOR

     

    18 Ekim 2022 || 17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR  2-1 IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları

    18 Ekim 2022 || 20:30 ADANA DEMİRSPOR 5-0 ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ

     

    19 Ekim 2022 || 13:00 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 2-3 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ          

     

    19 Ekim 2022 || 13:00 WEECOINS KIRKLARELİSPOR 2-0 52 ORDUSPOR FK

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 0-1 YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 BUCASPOR 1928 3-0 ARTVİN HOPASPOR

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 ALTINORDU 5-0 BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 ŞANLIURFASPOR 3-0 KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 ETİMESGUT BELEDİYESPOR 2-0 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR        

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları

    19 Ekim 2022 || 14:00 UŞAK SPOR 4-2 GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2-1 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 GÖZTEPE 2-0 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR           

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 ADANASPOR A.Ş. 1-0 ORDUSPOR 1967

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR 2-1 AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR   

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 ÇORUM FK 4-5 ESENLER EROKSPOR

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4-1 DİYARBEKİR SPOR A.Ş.       

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 1-0 İSKENDERUNSPOR

     

    19 Ekim 2022 || 14:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0-1 BELEDİYE KÜTAHYASPOR

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları

    19 Ekim 2022 || 15:00 BOLUSPOR 1-0 FETHİYESPOR

     

    19 Ekim 2022 17:00 || YILPORT SAMSUNSPOR 3 - 0 MUŞ 1984 MUŞSPOR

     

    19 Ekim 2022 19:00 || ATAKAŞ HATAYSPOR 0-2 DÜZCE CAM DÜZCESPOR

     

    19 Ekim 2022 21:00 || GALATASARAY - GMG KASTAMONUSPOR 

     
  • Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları

    20 Ekim 2022 13:00 || GENÇLERBİRLİĞİ - NİĞDE ANADOLU FK

     

    20 Ekim 2022 14:00 || MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ - BULVARSPOR       

     

    20 Ekim 2022 14:00 || TUZLASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR

     

    20 Ekim 2022 15:00 || YENİ MALATYASPOR - BC GROUP AĞRI 1970 SPOR           

     

    20 Ekim 2022 17:30 || BITEXEN GİRESUNSPOR - AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ

     

    20 Ekim 2022 20:30 || GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ – SARIYER

     

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