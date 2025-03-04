Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK çeyrek final kura tarihi ve saati
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi tarihi, saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı. Böylece çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Çeyrek finale adını yazdıran Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri kura çekimi ile belli olacak. Geri sayım sürerken taraftarların gündeminde yer alan ''Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' soruları TFF'den gelen açıklamayla yanıt buldu. İşte, çeyrek finale yükselen takımlar ile kura tarihi ve saati hakkında bilgiler.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek merak ediliyor. Türkiye Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. 8 takım adını çeyrek finale yazdırırken gözler kura çekimine çevrildi. TFF'den gelen açıklama ile çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekiminin yapılacağı tarih netlik kazandı. Hangi takımların eşleşeceğini merak eden taraftarlar ise araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.