Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek merak ediliyor. Türkiye Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. 8 takım adını çeyrek finale yazdırırken gözler kura çekimine çevrildi. TFF'den gelen açıklama ile çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekiminin yapılacağı tarih netlik kazandı. Hangi takımların eşleşeceğini merak eden taraftarlar ise araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?