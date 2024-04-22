Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş mücadelesiyle başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alacak.
Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Yarı final ikinci maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında yapılacak. Müsabaka Papara Park'ta saat 20.30'da oynanacak.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNDAN (TFF) YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:
7 MAYIS SALI:
20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)
8 MAYIS ÇARŞAMBA:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)