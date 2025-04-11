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        Haberler Bilgi Spor ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2025: TFF açıkladı! Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025: ZTK yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi belli oldu. Hatırlanacağı üzere tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Heyecan dolu karşılaşmalara kısa süre kala ZTK yarı final maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:40
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        Sın dakika haberi: ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak sorusu yanıt buldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre, yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanald? İşte, ZTK yarı final maç takvimi.

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

        Konyaspor-Galatasaray mücadelesi 22 Nisan'da, Trabzonspor-Göztepe karşılaşması ise 24 Nisan'da oynanacak.

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları, ATV veya A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Ancak henüz karşılaşmaların canlı yayın kanalları netlik kazanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        İşte program:

        22 Nisan Salı

        20.30: Konyaspor-Galatasaray

        24 Nisan Perşembe

        20.30: Trabzonspor-Göztepe

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        TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

        Karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.

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