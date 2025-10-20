Habertürk
        Zirai dondan etkilenen üreticilere destek - İş-Yaşam Haberleri

        Zirai dondan etkilenen üreticilere destek

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 19:14 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:14
        Zirai dondan etkilenen üreticilere destek
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

