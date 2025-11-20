Zirai ilaçlar reçete ile satılacak: O düzenlemenin detaylarına Habertürk ulaştı

Zirai ilaçlar reçete ile satılacak. Yetkisiz kişilerin ilaç alması engellenecek. Uygulama ilk olarak 4 ilde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçireceği düzenleme ile tarımda kullanılan ilaçların satışında bitki reçetesi şartı aranacak. Düzenleme 2026 yılında tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber düzenlemeyi Habertürk’e anlattı.

“TARIM YAPMAYANLARIN İLAÇ SATIŞI ENGELLENECEK”

Tarım ilaçlarının bundan sonra reçeteye tabi olanlar ve reçeteye tabi olmayan diye iki statüye ayrılacağını belirten Dilber, “Tarım ilaçlarının tamamının satışı da kişilerin üretim miktarları, arazi bilgileri, üretim çeşitleriyle orantılı bir şekilde ticarete konu edinecek. Tarım ürünlerini tarımda iştigal etmeyen kişilerin satışı engellenecek.” diye konuştu.

“İLK BAŞTA 4 İLDE UYGULAYACAĞIZ”

Dilber, “Reçeteye tabi tutacaklarımızı ilk başta 4 ilde uygulayacağız. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli ilimizde başlayacak. Tane kalıntı riski yüksek olan ürün belirledik. Reçeteli satılan ilaçların dışındaki tüm ilaçların kaydı tutulacak. Fabrikadaki üretim hattından tüketiciye varana kadar satış kayıtları incelenecek. Sistem üzerinden yayınlayacağımız reçete yazma yetkisiyle bitki sağlığı personellerimizden gidip kullanmak istedikleri bu pestisitleri reçete yazdırıp alacaklar. Bunun dışında diğer aktif maddeler bayilerden satılırken uyumlu şekilde satılmaya devam edecek. Tüm Türkiye’de 2026’dan itibaren uygulamaya başlanacak.” ifadelerini kullandı.