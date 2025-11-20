Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Zirai ilaçlar reçete ile satılacak: O düzenlemenin detaylarına Habertürk ulaştı | Son dakika haberleri

        Zirai ilaçlar reçete ile satılacak: O düzenlemenin detaylarına Habertürk ulaştı

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, tarım ilaçlarının reçeteyle satılmasına ilişkin düzenlemenin detaylarını Habertürk'e anlattı. İlaçlar reçeteye tabi olan ve olmayan şeklinde sınıflandırılacak. Tarımla uğraşmayan kişilere riskli ilaçlar satılmayacak. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 20.11.2025 - 17:43 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirai ilaçlar reçete ile satılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zirai ilaçlar reçete ile satılacak. Yetkisiz kişilerin ilaç alması engellenecek. Uygulama ilk olarak 4 ilde yapılacak.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçireceği düzenleme ile tarımda kullanılan ilaçların satışında bitki reçetesi şartı aranacak. Düzenleme 2026 yılında tüm Türkiye'de hayata geçirilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber düzenlemeyi Habertürk’e anlattı.

        “TARIM YAPMAYANLARIN İLAÇ SATIŞI ENGELLENECEK”

        Tarım ilaçlarının bundan sonra reçeteye tabi olanlar ve reçeteye tabi olmayan diye iki statüye ayrılacağını belirten Dilber, “Tarım ilaçlarının tamamının satışı da kişilerin üretim miktarları, arazi bilgileri, üretim çeşitleriyle orantılı bir şekilde ticarete konu edinecek. Tarım ürünlerini tarımda iştigal etmeyen kişilerin satışı engellenecek.” diye konuştu.

        “İLK BAŞTA 4 İLDE UYGULAYACAĞIZ”

        Dilber, “Reçeteye tabi tutacaklarımızı ilk başta 4 ilde uygulayacağız. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli ilimizde başlayacak. Tane kalıntı riski yüksek olan ürün belirledik. Reçeteli satılan ilaçların dışındaki tüm ilaçların kaydı tutulacak. Fabrikadaki üretim hattından tüketiciye varana kadar satış kayıtları incelenecek. Sistem üzerinden yayınlayacağımız reçete yazma yetkisiyle bitki sağlığı personellerimizden gidip kullanmak istedikleri bu pestisitleri reçete yazdırıp alacaklar. Bunun dışında diğer aktif maddeler bayilerden satılırken uyumlu şekilde satılmaya devam edecek. Tüm Türkiye’de 2026’dan itibaren uygulamaya başlanacak.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor