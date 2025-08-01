"Zirve, Atina için bir yenilgi"

SYRIZA yaptığı yazılı açıklamada bugün İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'ni değerlendirdi.

Açıklamada, "Libya, İtalya ve Türkiye'nin bugün İstanbul'daki üçlü zirvesi (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in uluslararası alanda kuşatılmış, birleştirici bir ulusal stratejisi olmadan hareket eden, gelişmelerin basit izleyicisi rolü ile sınırlandırılmış hükümeti için yeni bir diplomatik yenilgidir." ifadesi yer aldı.

Başbakan Miçotakis'in mayısta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı, "Meloni ile birçok konuda anlaşmaya vardıklarına" ilişkin söylemlerin hatırlatıldığı açıklamada, "Hem İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları, hem de İtalya'nın Libya ve göç meselesinde direkt Türkiye ve Libya'daki geçici hükümet ile istişarede bulunması bunun gerçek olmadığını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Yunan hükümetini de gelişmelerin dışında bırakıyor." denildi.

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Miçotakis hükümetini dış politikada yanlış yol izlemekle eleştiren SYRIZA, Yunanistan'ın bölgesel gelişmelerde diplomatik açıdan yalnızlaştığını ve Türkiye'nin bölgede belirleyici bir rol üstlendiğini aktardı.