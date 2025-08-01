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        Yunanistan muhalefeti: Zirve Atina için bir yenilgi

        Yunanistan'da muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA); Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'nin Atina için bir yenilgi olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 18:37 Güncelleme: 01.08.2025 - 19:17
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        "Zirve, Atina için bir yenilgi"
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        SYRIZA yaptığı yazılı açıklamada bugün İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'ni değerlendirdi.

        Açıklamada, "Libya, İtalya ve Türkiye'nin bugün İstanbul'daki üçlü zirvesi (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in uluslararası alanda kuşatılmış, birleştirici bir ulusal stratejisi olmadan hareket eden, gelişmelerin basit izleyicisi rolü ile sınırlandırılmış hükümeti için yeni bir diplomatik yenilgidir." ifadesi yer aldı.

        Başbakan Miçotakis'in mayısta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı, "Meloni ile birçok konuda anlaşmaya vardıklarına" ilişkin söylemlerin hatırlatıldığı açıklamada, "Hem İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları, hem de İtalya'nın Libya ve göç meselesinde direkt Türkiye ve Libya'daki geçici hükümet ile istişarede bulunması bunun gerçek olmadığını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Yunan hükümetini de gelişmelerin dışında bırakıyor." denildi.

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        Miçotakis hükümetini dış politikada yanlış yol izlemekle eleştiren SYRIZA, Yunanistan'ın bölgesel gelişmelerde diplomatik açıdan yalnızlaştığını ve Türkiye'nin bölgede belirleyici bir rol üstlendiğini aktardı.

        SYRIZA, Miçotakis hükümetini, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin kapsamlı bir ulusal strateji geliştirmeye ve Avrupa Birliği'nin (AB) Libya meselesinin çözümünde tekrar aktif olmasını sağlamak için diplomatik olarak harekete geçmeye davet etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşılamıştı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etmişti.

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