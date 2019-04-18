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Ferdi Durdu'nun haberine göre, Zirve Yayınevi'nde öldürülen Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske, ölümünün 12.yılında Kiltepe'de bulunan Ermeni Mezarlığı'nda mezarı başında anıldı. Törene Geske'nin eşi Suzanna ve Miriam Geske ile Malatya ve Elazığ Kurtuluş ile Diyarbakır İncil ve Adıyaman Sevgi Kiliseleri'nin cemaat üyeleri katıldı.
Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Suzanna Geske, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yıl 12'inci sene ve anma töreni yaptık. Çok üzüntülüyüm eşim, çocuklarımın babasının 12 senedir yokluğunu yaşıyoruz. Ama bir taraftan da mutluyum; hala bu ülkedeyiz ve burada yaşıyoruz. Burada yaşamaya devam etmek istiyoruz. Ne olursa olsun bu ülkeyi seviyoruz" dedi.
Geske, Zirve Yayınevi davasıyla ilgili Yargıtay'ın örgüt şüphesinin araştırılmasına ilişki aldığı kararla ilgili soruya, "Biz arka taraftaki gücün ortaya çıkmasını istedik. Anladık olmuyor, ortaya çıkmaları için dua ediyoruz. Ben, o 5 çocuğu affettim. Onların Tanrı'nın sevgisini anlamaları için dua ediyoruz" cevabını verdi.
Geske, bir gazetecinin "Cinayetten hüküm giyen 5 kişiyi daha önce ziyaret edeceğinizi söylemiştiniz hala o düşünceniz var mı?" şeklindeki sorusuna, "Aslında hala o düşüncemiz var. Karar çıktığında biz Almanya'daydık ve gelemedik. Bu konuyu yine düşüneceğiz. Unutmadık" şeklinde cevap verdi.
Malatya'da Niyaz-i Mısri Mahallesi'nde bulunan Zirve Yayınevinde 18 Nisan 2007'de düzenlenen saldırıda iş yerinde çalışan Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüştü.
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