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Zirve yine 'Kızılcık Şerbeti'nin

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekranlara gelen bölümüyle AB grubunda 9.24 izlenme oranı 24.70 izlenme payı alarak cumanın galibi oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık yedi saat, 'Doğa' beş saat, 'Fatih' sekiz saat, 'Nursema' ise üç saat Twitter’ın TT listesinin ilk sıralarında yer aldı

Zirve yine 'Kızılcık Şerbeti'nin
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle AB grubunda 9.24 izlenme oranı 24.70 izlenme payı alarak cumanın galibi oldu.

ABC1 20+’da 9.38 izlenme oranı 22.25 izlenme payı, Total’de 6.65 izlenme oranı ile 16.63 izlenme payına ulaşan diziye bu hafta 'Fatih’in 'Doğa’yı aldatması damga vurdu.

SOSYAL MEDYA 'KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU

Sosyal medyada da çok konuşulan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık yedi saat, 'Doğa' beş saat, 'Fatih' sekiz saat, 'Nursema' ise üç saat Twitter’ın TT listesinin ilk sıralarında yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

'FATİH', 'DOĞA’YI ALDATTI

Dün akşam yayınlanan bölümde, sahtekârların eline düşen 'Nilay', 'Doğa’ya kurduğu kötü oyununu son anda bozdu. 'Doğa’nın büyük tepkisiyle karşılaşan 'Nilay' çektiği vicdan azabıyla ondan özür dilese de gerçek niyetini ev halkından gizledi.

Öte yandan ilişkilerinde sıkıntılı günlerden geçen 'Ömer' ve 'Kıvılcım' yüz yüze geldi. 'Ömer’in; 'Kıvılcım’a ilişkileri için çaba göstermediğini söylemesi 'Kıvılcım’ı hayal kırıklığına uğrattı. 'Kayhan’ın yaptığı tehdide karşılık çıkış yolu arayan 'Ömer’e destek ise 'Ecem’den geldi.

'Kayhan’ın eski nişanlısı olan 'Ecem' onun tüm kirli işlerinin yer aldığı dosyayı 'Ömer’e verdi. Eline büyük bir koz geçiren 'Ömer' karşı atağa geçerek 'Kayhan’ı sırrını açıklamaması için elindeki belgelerle tehdit etti.

Sürükleyici bölümde 'Nursema'; 'Abdullah’tan, 'İbrahim’le boşandığının haberini aldı. Yaşadığı travmayı üstünden atmaya çalışan 'Nursema’ya, 'Umut' romantik bir sürpriz yaparak alyans aldı. 'Fatih' ile üst üste gerginlikler yaşayan 'Doğa’nın moralini düzeltmek isteyen 'Alev', baby shower partisi düzenledi.

'Sönmez' ve 'Mustafa’nın lokantasında gerçekleşen partide iki ailenin kadınları bir araya geldi. 'Doğa’ya sürpriz yaparak partiye gelen 'Fatih', 'Doğa' ile aralarındaki buzları eritse de mutlulukları uzun sürmedi. İş yemeğine birlikte katılacak olan aşıklar fikir ayrılığına düştü ve 'Doğa' davete katılmama kararı aldı.

Yalnız başına davete giden 'Fatih' gecede 'Aylin’le karşılaştı. Bölümün final sahnesine 'Fatih’in 'Doğa’yı aldatarak 'Aylin’le yakınlaşması damga vurdu.

'Fatih', 'Doğa’yı aldatıyor;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'DOĞA' ALDATILDIĞINI ÖĞRENECEK Mİ?

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Kıvılcım', 'Ömer’e sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulunuyor. 'Nursema' ve 'Umut’un uzun süre sonra yeniden buluştuğu sahnede ikili gelecekleri için yeni kararlar alıyor.

'Fatih’in büyük pişmanlık yaşadığı görüntülerin ekrana geldiği tanıtımda 'Aylin’in, 'Doğa’yı evinde ziyaret etmesi ise büyük merak uyandırıyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 25. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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