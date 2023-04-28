'Abdullah’ın, 'Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat, 'Sönmez' ile 'Alev' arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen 'Abdullah' kısa bir sürede olayı çözümleyerek 'Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Sahtekârların ağına düşün 'Nilay', gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.