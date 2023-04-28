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'Kızılcık Şerbeti', ekranlara geri dönüyor

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgisine mazhar olarak ekranların fenomen yapımlarından birine dönüşen SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti', iki haftalık zorunlu aranın ardından bugün izleyicileriyle yeniden buluşacak

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  • 'Kızılcık Şerbeti', ekranlara geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

    SHOW TV’nin izleyicilerde hayranlık uyandırıcı dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, iki haftalık aradan sonra bugün yayın hayatına yeniden başlayacak.
  • 'Kızılcık Şerbeti', ekranlara geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

    RTÜK, kadına şiddet sahnelerinden dolayı ‘Kızılcık Şerbeti’ne 1.5 milyon TL ve 5 hafta yayını durdurma kararı almıştı.
    Dizinin yayıncı kuruluşu SHOW TV ile yapım şirketi Gold Film’in avukatları, RTÜK'ün bu kararına itiraz etmişti. Ankara Bölge idare Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde RTÜK'ün aldığı kararı bozarak yürütmeyi durdurdu.
  • 'Kızılcık Şerbeti', ekranlara geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

    Bunun sonucunda da ‘Kızılcık Şerbeti’nin yayın hayatına devam etmesinde bir mani kalmadı. 
    Dizinin yeni bölümü, bugün saat 20.00’de yayınlanacak.
  • 'Kızılcık Şerbeti', ekranlara geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

    Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
  • 'Kızılcık Şerbeti', ekranlara geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Oğlu 'Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan 'Ömer', gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da 'Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir. 'Ömer’in başına gelenlerden herkes 'Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, 'Kıvılcım', bir türlü kendini anlatamayacaktır.

  • 'Kızılcık Şerbeti', ekranlara geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

    'Kıvılcım', en büyük desteği 'Doğa’dan görecek ancak 'Doğa', annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir. 'Umut', boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen 'Nursema’ ile iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.
  • 'Kızılcık Şerbeti', ekranlara geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?

    'Abdullah’ın, 'Alev’e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat, 'Sönmez' ile 'Alev' arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen 'Abdullah' kısa bir sürede olayı çözümleyerek 'Alev’in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Sahtekârların ağına düşün 'Nilay', gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

  • Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

     

    İşte Kızılcık Şerbeti’nin 23'üncü Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Haberi Hazırlayan : Mehmet Çalışkan
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