Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu.

Dizi, AB grubunda 9.96 izlenme oranı 26.62 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.86 izlenme oranı 23.79 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu. 'Kızılcık Şerbeti', Total grubunda ise 7.29 izlenme oranı 18.45 izlenme payı alarak büyük beğeni topladı.

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SOSYAL MEDYANIN DA ZİRVESİNDE!

Sosyal medyada her cuma gündeme oturan dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 12 saat, 'Kıvılcım' etiketi; 6 saat, 'Nilay' etiketi ise 4 saat X’in TT listesinin zirvesinde yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Kıvılcım ve Ömer’in boşanma davası gerçekleşti. Zorlu dönemini televizyon programına odaklanarak geçirmek isteyen Kıvılcım’ın, Ertuğrul’la olan dostluğunun ilerlediği bölümde Ömer seçtiği farklı yolla Abdullah’ı şüphelendirdi. Nilay’ın beklenen doğumunun gerçekleşmesi ise Ünal ailesini sevince boğdu. Doğum öncesi ve sonrasında sıkıntılar yaşayan Nilay’a adeta düşman olduğu Doğa destek oldu. Umut ve Nursema ile konuşan Abdullah bu evliliğe artık karışmayacağının sözünü verdi. Ailesi ve Umut arasında kalan Nursema geçim sıkıntısı da yaşamaya başladı. Bebeğinin tam velayetini almak isteyen Doğa, boşanma avukatının yönlendirmesiyle Fatih’e yeniden evlenmek istediğini söyledi. Bölümün final sahnesinde Fatih’in, Doğa’nın teklifini kabul etmemesi izleyenleri şoke etti. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Fatih’in, boşanma avukatıyla buluşan Doğa’yı takip ettiği ortaya çıktı.

İşte bölümün final sahnesi;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Fatih, ailesine Doğa’nın bebeğin velayetini almak için yeniden evlenmek istediğini açıkladı. Fatih ve Doğa arasında tansiyonun yükseldiği tanıtımda Kıvılcım, Ertuğrul ile çıktığı akşam yemeğinde Ömer ve kız arkadaşı Gonca’yla karşılaştı. Gonca’nın Kıvılcım’a “Aslında durum sandığınız gibi değil “ itirafı büyük merak uyandırdı.

'Kızılcık Şerbeti’nin 40. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.