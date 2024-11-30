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        Haberler Televizyon Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

        Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan yeni bölümüyle de tüm kategorilerde birinci oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:11
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        Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün yayınlanan yeni bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 11.75 izlenme oranı ve 28.40 izlenme payı, AB grubunda 10.71 izlenme oranı, 29.55 izlenme payı; Total grubunda ise 8.76 izlenme oranı, 22.21 izlenme payı alarak tüm kategorilerde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

        'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNDE

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        Ömer’in, Cemal tarafından ağır yaralandığı sürükleyici bölüm sosyal medyada her hafta olduğu gibi yankı buldu. Dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile Dünya gündeminde yaklaşık 1 saat, Türkiye’de ise 7 saat X’in TT listesinde yer aldı.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 78. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        CEMAL, ÖMER’İ BIÇAKLADI

        Görkem’in, Fatih ile Cansu’nun ilişkisini ortaya çıkarmasıyla aileler arasında gerginlikler yaşandı. Abdullah ve Resul’un karşı karşıya geldiği bölümde Görkem, Fatih’in ayrılma isteğini hamileliğini kullanarak şiddetle karşı çıktı. Pembe’nin de Görkem’den yana olması Fatih’i çaresiz bıraktı.

        Görkem, Fatih’i affetti;

        Partide yaşananları öğrenen Doğa, Fatih’i affetmedi. Doğa’nın, Fatih’e “Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen” sözünün dikkat çektiği bölümde ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Firaz’ın, Nursema’ya veda ederek kayıplara karışmasının akıllarda soru işareti bıraktığı bölümde Nilay, kimliğini gizlediği annesi Sevtap’ı köşke aldırmayı başardı. Cemal’in telefonunu dinlediğini anlayan Kıvılcım, yayınevinden ayrılmak istediğini Cemal’e açıkladı. Cemal’in istifasını kabul etmemesi üzerine Kıvılcım, yaşadığı endişeyi Ömer’le paylaştı. Ömer ve Kıvılcım’ın Cemal’in evine gitmesi beklenmeyen olayın yaşanmasına neden oldu. Bölümün final sahnesinde Cemal’in, Kıvılcım’ı korumak isteyen Ömer’i bıçaklaması ekran başındaki izleyenleri şoke etti.

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        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI

        “İYİ Kİ VARSIN FATİH”

        Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım’ın, Ömer’i yalnız bırakmaması dikkat çekerken Görkem, bebeğinin sağlık durumu ile ilgili kötü bir haber alıyor. Pembe ve Meri arasında tansiyon yükselirken Abdullah, Pembe’den Meri’nin evi terk ettiğini öğreniyor. Tanıtımda Doğa’nın, Fatih’e “İyi ki varsın” sözleri yeni bölüme dair merakı arttırıyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” her cuma saat 20:00’de Show TV’de.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 79. Bölüm Tanıtımı;

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        #kızılcık şerbeti
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