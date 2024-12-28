Zirvenin sahibi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan yeni bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 13.61 izlenme oranı ve 33.73 izlenme payı, AB grubunda; 12.75 izlenme oranı, 36.34 izlenme payı, Total grubunda; 10.69 izlenme oranı, 27.62 izlenme payı ile tüm kategorilerde birinci oldu. Yayınlanan bölüme, herkesi buluşturan yeni yıl davetinde, kayıplara neden olan büyük yangın damga vurdu.

SOSYAL MEDYA DA 'KIZILCIK ŞERBETİ'Nİ KONUŞTU REKLAM Tansiyonun düşmediği bölümde #KızılcıkŞerbeti etiketi X’in TT listesinde yaklaşık 11 saat yer alarak rekor sayıda beğeni ve yorumlar aldı. 'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 82'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? "YENİ YIL YEMEĞİ FELAKETE DÖNÜŞTÜ" Dizinin yayınlanan bölümünde; Görkem’in gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla Ünal ailesi arasında heyecanla beklenen barışmalar yaşandı. Abdullah ve Ömer arasındaki küslük sona ererken, Fatih de şirketteki işine geri döndü. Ömer ve Fatih’in de barıştığı bölümde Pembe’nin, Doğa’dan özür dilemesi dizinin uzun süredir beklenen anlarına sahne oldu.

Pembe, Doğa’nın ayağına özür dilemeye gidiyor; Babasının evine dönen Görkem’in öfke dolu davranışlarına Asude dur demek istese de Resul’un, kızını koruyucu tavrını aşamadı. “Deli mi oldum ben şimdi?”; Doğa ve Fatih, kızları Cemre ile birlikte ilk kez aile olmanın tadını çıkarırken Pembe, Fatih’in evine dönmesini istedi. Fatih, ailesine Doğa ile ayrı bir evde yaşayacağını söyleyerek anlayış göstermelerini istedi. Yeni yıla girerken herkesi birleştirmek isteyen Sönmez, yılbaşı yemeği organize etti. Kosovalı şarkıcı Morena’nın şarkılarıyla başlayan eğlenceli gece çıkan yangınla felakete dönüştü. Görkem, yemek davetini gözlerden ırak izlerken çıkan yangın ve ardından gerçekleşen patlama ile adeta can pazarı yaşandı. Kapıların kilitli olmasından dolayı yangından kimsenin kaçamadığı bölümün final sahnesinde polis memurunun 4 ölü, 9 yaralı anonsu akıllarda soru işareti bıraktı.