Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Ziya Selçuk'tan 2021 Öğretmen ataması açıklaması! 2021 Öğretmen ataması yapılacak mı?

Yeni sene yaklaşırken milyonlarca öğretmenin gözleri 2021 öğretmen atamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan, 2021 Öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama geldi. 2021 Öğretmen ataması yapılacak mı?

Ziya Selçuk'tan 2021 Öğretmen ataması açıklaması! 2021 Öğretmen ataması yapılacak mı?

2021 bütçesi TBMM'de kabul edildi. Milyonlarca öğretmen 2021 yılında öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk herkesin merak ettiği atamalara ilişkin soruları cevaplandırdı. 2021 Öğretmen ataması yapılacak mı?

BAKAN SELÇUK'TAN 2021 ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti.
Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hasan Can Kaya Konuşanlar videoları YouTube'da neden yok? Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı?
GÜNDEMHasan Can Kaya Konuşanlar videoları YouTube'da neden ...
ACI HABER! BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! Son dakika... TÖZOK Başkanı Nurullah Dal Covid nedeniyle hayatını kaybetti
GÜNDEMTÖZOK Başkanı Covid nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart'a HES kodu yükleme
GÜNDEMİstanbulkart'a HES kodu tanımlama
21 Aralık'ta ne olacak? Elektrik kesintisi iddiası! NASA'dan açıklama var mı?
GÜNDEM21 Aralık'ta elektrik kesintisi olacak mı?
PKK'YA DARBE! Son dakika... "Barış Pınarı"nda PKK'lı 5 terörist öldürüldü! - Haberler
GÜNDEM"Barış Pınarı"nda PKK'ya darbe!
"İĞNE CANIMI ACITTI" DAYAĞI! Son dakika... Sağlıkçıyı darp edip silah çekti! - Haberler
GÜNDEMSağlıkçıya 'iğne canımı yaktı' dayağı!
SON DAKİKA... Cansu'nun amcası: Bu bir cinayet! - Haberler
GÜNDEMCansu'nun amcası: Bu bir cinayet
ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları! KPSS Ortaöğretim 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMKPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika! Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 ölü!
GÜNDEMGaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 ölü!
DUŞ HAYATINI KURTARDI! Son dakika... Alevler her yeri sardı! Kurtulmak için duşa girdi
GÜNDEMAlevler her yeri sardı! Kurtulmak için duşa girdi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X