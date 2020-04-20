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9 gün sonra 44 yaşına girecek olan şarkıcı Ziynet Sali, 'İyilik Paylaş' platformu için anlamlı bir hareket gerçekleştirdi.

Sali, ailesi ve hayranlarından, kendisine hediye vermek yerine kanser hastası çocuklarına yardım eli uzatmalarını istedi.

"KANSER HASTASI ÇOCUKLARIMIZI HATIRLAYALIM"

Instagram'dan duyuru yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili ailem ve dostlarım, 29 Nisan doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde olduğu bu süreçte sizlerden iyilik istiyorum. 'İyilik Paylaş' sosyal bağış platformu üzerinden 'Kansersiz Yaşam' için bir kampanya açtım.

Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım temennim var.