Ziynet Sali ifadesini verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında, 19 ünlü isim hakkında işlem başlatılmış, ifade ve kan örneği veren isimler serbest bırakılmıştı.

Operasyon günü yurt dışında olduğu için ifade ve kan örneği veremeyen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bugün ifadesini verdiğini duyurdu.

Sali paylaşımında şunları kaydetti; "Herkese selamlar. Çarşamba günü yapılan operasyonda adımın da geçmesi, beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim gibi, hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür ortamlarda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşıyorum. Sevgi ve iyilikle..."