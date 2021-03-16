Ziynet Sali, "Yaşam Çiçeği" ile geri dönüyor

"Yaşam Çiçeği" ile geri dönüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Hikayesi üç yıl önce başlayıp, pandemi şartları sebebiyle çıkartılamayan albümden "Bana da Söyle", "Ömrüm", "Yara" ve "Kalbim Tatilde" şarkıları geçen süre zarfında single olarak çıkarılmıştı.

Ziynet Sali'nin toplamda 400 milyon izlenmeye erişen single şarkılarının da yer alacağı; 9'u yeni olmak üzere 15 şarkıdan oluşan "Yaşam Çiçeği" adlı albümü 2 Nisan 2021'de dijital platformlarda ve tüm müzik marketlerde yerini alacak.

Albümün çıkış şarkısı "Efkarım Var" aynı zamanda "Kalbim Tatilde"nin bestecisi olan Emrah Karakuyu'ya ait.